Mohutná železobetonová konstrukce desítky let sloužila k vývozu vytěženého uhlí, po odstřelu se nejprve naklonila a pak se přesně v 9 hodin ráno zvolna sunula k zemi.
Střelmistři přitom před akcí pečlivě plánovali postup, aby se kolos sesunul do přesně určeného prostoru.
Podle pracovníků státního podniku Diamo byla budova skipu postavena nad výdušnou jámou o průměru 7,5 metru, kterou před odstřelem zlikvidovali zásypem a ukončili betonovou zátkou. Většina zařízení však ve věži zůstala.
Přísná bezpečnostní opatření a zákaz dronů
Odstřel doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření. V okolí dolu platila dočasná omezení v dopravě a pohybu lidí. „Prosíme všechny, aby na místě respektovali pokyny hlídek a bezpečnostních pracovníků,“ uvedl podnik Diamo na Instagramu.
Zaměstnanci podniku Diamo natočili celý odstřel i dronem ze vzduchu. Pro veřejnost však byl před akcí vyhlášen zákaz používání dronů pro pořizování záběrů z bezpečnostních i provozních důvodů.
Lidé, kteří se na událost přišli podívat, mohli odstřel sledovat z bezpečné vzdálenosti mimo vyznačený perimetr.
Konec jedné éry
Důl Staříč II byl součástí utlumovaného Dolu Paskov. Po ukončení těžby v roce 2017 a následném převzetí areálu státním podnikem DIAMO od společnosti OKD probíhá postupná likvidace povrchových objektů.
Odstřel se původně plánoval již dříve, byl však odložen kvůli nálezu azbestu v konstrukci, který musel být nejprve odborně odstraněn.
Po odstranění sutin plánuje DIAMO další revitalizaci území. Podobný osud potkal v uplynulých letech i další věže v revíru, například na Dole Lazy nebo v nedalekých Chlebovicích. Hornické věže, které kdysi definovaly siluetu regionu, tak jedna po druhé ustupují nové budoucnosti bez těžby uhlí.