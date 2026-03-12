VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Dalibor Maňas
  12:10
Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Konstrukce se nejprve naklonila a pak na okamžik zastavila. Nakonec se skácela na předem určené místo, roztříštila se a zmizela v oblacích prachu. Dnešní odstřel těžební věže zachytil dron státního podniku Diamo.

Mohutná železobetonová konstrukce desítky let sloužila k vývozu vytěženého uhlí, po odstřelu se nejprve naklonila a pak se přesně v 9 hodin ráno zvolna sunula k zemi.

Drony natočily pád věže v DIAMU
Stav po odstřelu skipové věže Dolu Staříč II z 12. března 2026. Snímek zachycuje hromadu suti a zkroucených ocelových konstrukcí, které zbyly z padesátimetrové dominanty areálu. Prach se již usadil a na místě zůstalo přibližně 2 000 tun betonového a kovového šrotu.
26 fotografií

Střelmistři přitom před akcí pečlivě plánovali postup, aby se kolos sesunul do přesně určeného prostoru.

Podle pracovníků státního podniku Diamo byla budova skipu postavena nad výdušnou jámou o průměru 7,5 metru, kterou před odstřelem zlikvidovali zásypem a ukončili betonovou zátkou. Většina zařízení však ve věži zůstala.

Přísná bezpečnostní opatření a zákaz dronů

Odstřel doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření. V okolí dolu platila dočasná omezení v dopravě a pohybu lidí. „Prosíme všechny, aby na místě respektovali pokyny hlídek a bezpečnostních pracovníků,“ uvedl podnik Diamo na Instagramu.

Zaměstnanci podniku Diamo natočili celý odstřel i dronem ze vzduchu. Pro veřejnost však byl před akcí vyhlášen zákaz používání dronů pro pořizování záběrů z bezpečnostních i provozních důvodů.

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Lidé, kteří se na událost přišli podívat, mohli odstřel sledovat z bezpečné vzdálenosti mimo vyznačený perimetr.

Konec jedné éry

Důl Staříč II byl součástí utlumovaného Dolu Paskov. Po ukončení těžby v roce 2017 a následném převzetí areálu státním podnikem DIAMO od společnosti OKD probíhá postupná likvidace povrchových objektů.

Odstřel se původně plánoval již dříve, byl však odložen kvůli nálezu azbestu v konstrukci, který musel být nejprve odborně odstraněn.

Po odstranění sutin plánuje DIAMO další revitalizaci území. Podobný osud potkal v uplynulých letech i další věže v revíru, například na Dole Lazy nebo v nedalekých Chlebovicích. Hornické věže, které kdysi definovaly siluetu regionu, tak jedna po druhé ustupují nové budoucnosti bez těžby uhlí.

