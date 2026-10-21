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Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

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  8:00aktualizováno  9:04
K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo). | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).
K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).
K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).
K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).
12 fotografií
Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizí. Betonovou stavbu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin. Část dolu chtějí památkáři zachránit, o ochraně dalších budov a zařízení někdejší šachty se stále rozhoduje. Památkáři chtějí zachovat dvě těžní věže, strojovny i zázemí horníků.
Těžební společnost OKD ukončila provoz Dolu ČSA. (26. února 2021)
Zasypávání jámy číslo 3 bývalého Dolu ČSA v Karviné (24. listopadu 2025)
Těžební společnost OKD ukončila provoz Dolu ČSA. (26. února 2021)
Těžební společnost OKD ukončila provoz Dolu ČSA. (26. února 2021)
12 fotografií

Skipovou věž bývalého Dolu Československé armády v Karviné poslalo k zemi téměř 147 kilogramů trhavin v 948 vrtech. Odstřel stavby s hmotností přibližně 19 tisíc tun a vysoké 69,3 metru naplánoval státní podnik DIAMO. Odstřelu přihlížely desítky lidí.

„Skipová věž stojí nad jámou ČSA3, nejmladší ze tří jam bývalého dolu,“ upřesnil mluvčí státního podniku DIAMO Tomáš Indrei. V dole se vytěžilo 144 milionů tun uhlí.

V souvislosti s odstřelem a očekávaným velkým zájmem lidí z regionu bude pro dopravu zcela uzavřena silnice z Karviné na obec Doubrava vedoucí okolo věže, provoz silnice z Karviné na Orlovou a Ostravu pak bude výrazně omezený.

Jáma hluboká 1 005 metrů o průměru 7,5 metru sloužila k dopravě vytěženého uhlí na povrch a k odvětrávání dolu. Její zasypávání zahájilo DIAMO loni v listopadu. K uzavření bylo podle podniku potřeba přibližně sto tisíc tun zásypového materiálu.

Před 40 lety zahynulo 31 horníků. Těla se vypařila, vzpomíná záchranář

Ne všechny stavby bývalého dolu však mají zmizet. O památkové ochraně části areálu stále rozhoduje ministerstvo kultury. Návrh na prohlášení za kulturní památku byl podán v roce 2023.

„K ochraně jsou navrženy těžní věže č. 1 a 2 (vzpěrová a kladivová) včetně jámových budov, oběhu vozů a strojoven, správní budova, lampovna a koupelny mužstva a několik menších objektů,“ popsala plánovaný rozsah Petra Batková z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

Špatný stav

Skipová věž, kterou nyní čeká odstřel, součástí návrhu nebyla. „Těžní věž č. 3, tzv. skip, nebyla k ochraně navržena především pro špatný stavební stav a kolizi s báňskými předpisy pro likvidaci důlních děl,“ doplnila Batková.

Původní návrh zahrnoval také základní objekty navazující elektrárny, dnes teplárny, a dochované části někdejší koksovny. U nich už ministerstvo rozhodlo, že je za kulturní památku neprohlásí.

V případě koksovny se podle NPÚ rozhodnutí opíralo o havarijní stav objektů, nízkou vypovídací hodnotu, nadlimitní kontaminaci konstrukcí a závazky vlastníka týkající se dekontaminace areálu. U elektrárny bylo důvodem nevyjasněné budoucí využití, a tedy nezajištěná udržitelnost areálu.

Muzeum i sklady

Samotný důl má podle památkářů historický, architektonický i urbanistický význam. Je také svědectvím posledních fází hlubinné těžby v České republice.

„Je zachován v autentickém stavu se vším povrchovým vybavením nezbytným pro provoz dolu. Jeho budoucí využití by tak mohlo kombinovat různé funkce – administrativu, výrobu, skladování, ale i muzejní provoz,“ uvedla Batková.

Památkáři se zabývají také dalšími pozůstatky hornictví v kraji. U těžní věže jámy č. 2 bývalého Dolu Lazy probíhá řízení o prohlášení za kulturní památku. V lokalitě Doubrava III sever byl podán návrh na ochranu těžní věže, strojovny, kompresorovny, trafostanice a rozvodny i provozního objektu.

Naopak některé starší důlní areály už ochranu získaly. Batková mezi příklady z průzkumů uskutečněných v devadesátých letech uvedla doly Gabriela a Barbora v Karviné, Alexander a Michal v Ostravě nebo areál větrné jámy č. 3 ostravského Dolu Jana Švermy.

Historie lokality ČSA sahá do poloviny 19. století. Za její počátek se považuje rok 1856, kdy byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku. V roce 1951 vznikl Velkodůl Čs. armády, v roce 1995 se ČSA spojil s Dolem Doubrava a v roce 2008 s Dolem Lazy do Dolu Karviná.

V areálu nyní likvidovaného dolu zůstala trojice jam ČSA3, ČSA2 a Jan. Podle údajů DIAMO se od roku 1951 do ukončení těžby v únoru 2021 na ČSA vytěžilo 144,4 milionu tun uhlí. Nejvyšší roční těžby dosáhl důl v roce 1971, kdy horníci na povrch dopravili 3,3 milionu tun.

Vedle státního podniku DIAMO, který likviduje většinu uzavřených šachet někdejšího OKD, se na útlumu podílí i samotná bývalá těžební společnost. Zajišťuje likvidaci Dolu ČSM ve Stonavě, posledního činného černouhelného dolu v České republice.

Po jižní výdušné jámě tam OKD v září zasypala také výdušnou jámu v severní části. Současně vypnula hlavní ventilátor, čímž se zcela přerušilo průchozí větrání dolu.

„Zásyp severní výdušné jámy probíhal nepřetržitě 24 hodin denně po dobu přibližně 11 dnů. Spotřebovali jsme na něj 44 tisíc m³ hlušiny,“ uvedl vedoucí provozu dopravy Vladimír Polášek.

Uzavírání jam předcházela výstavba 87 výbuchuvzdorných hrází. Na technickou likvidaci ČSM si OKD vytvořila rezervu 3,3 miliardy korun. Práce zahrnující také demolice povrchových objektů a zajištění těžby metanu mají podle společnosti trvat do čtvrtého čtvrtletí roku 2028.

Historie věže

Věž postavili na začátku 60. let minulého století kvůli rychlejšímu a bezpečnějšímu hromadnému vyvážení vytěženého materiálu.

Poslední důlní vozík z podzemí Dolu ČSA vyvezli havíři v roce 2021, pak firma Diamo zahájila technickou likvidaci dolu, která má skončit v roce 2028. Kamennou drtí už zasypali do hloubky až jednoho kilometru jámu pod věží.

Historie Dolu ČSA, někdy také Důl Karviná, se datuje do roku 1856 po vyhloubení jam Františka a Jindřich. Velkodůl Československé armády (ČSA) vznikl v roce 1951 sloučením několika jam a menších dolů. Důl patřil k největším v rámci celého ostravsko – karvinského revíru. V roce 1977 tam zahynulo při výbuchu metanu a uhelného prachu 31 horníků. Ještě v roce 2014 tam v podzemí při neštěstí zemřeli tři horníci.

Skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA stojí na okraji Karviné směrem na obec Doubrava a Orlovou.

Skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA stojí na okraji Karviné směrem na obec Doubrava a Orlovou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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