Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby, nyní začíná hledat projektanta.
Vizualizace nové stanice Zdravotnické záchranné služby v ulici Ke Koupališti v Odrách na Novojičínsku (16. srpna 2025)

V současnosti má krajská záchranná služba v Odrách stanici na sídlišti Míru. „Ta již ale nevyhovuje současným požadavkům, například garáže neumožňují parkování nových, vyšších a delších typů sanitních vozidel,“ přiblížila mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.

Podle jejích slov nebyla ani možná účelná přestavba dosavadního objektu, proto kraj rozhodl o výstavbě zcela nové základny.

Stát by měla v ulici Ke Koupališti poblíž nové hasičské zbrojnice, což je lokalita, která umožňuje i rychlý výjezd na dálnici D1.

Vyplavení sanitek už hrozit nebude. Novojičínští záchranáři se přestěhují do nového

„Pozemek pro stavbu věnovalo kraji město Odry,“ uvedl náměstek pro techniku a provoz Zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje Petr Hráček.

Vizualizace nové stanice Zdravotnické záchranné služby v ulici Ke Koupališti v Odrách na Novojičínsku (16. srpna 2025)

Architektonická studie počítá s výstavbou dvoupodlažní budovy, která nabídne zázemí pro dvě výjezdové skupiny.

„Součástí základny bude garáž pro čtyři sanitní vozy, mycí box, sklady zdravotnického materiálu, pokoje pro posádky a zázemí pro přibližně 24 zaměstnanců, což znamená zajištění nepřetržitého provozu o dvou lidech na jedné sanitce,“ doplnila mluvčí.

Nová základna by měla stát téměř 36 milionů korun. Podle předpokladů bude příští rok hotová projektová dokumentace, se stavbou se počítá v letech 2027 a 2028.

Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby,

17. srpna 2025  7:17

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:46

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Práce v někdejším obchodním domě Breda odkrývají další bolavá místa a nutné investice do právě opravované památky. Přes dva a půl milionu bude stát obnova komína, který je v havarijním stavu. Město...

14. srpna 2025  13:25

