V současnosti má krajská záchranná služba v Odrách stanici na sídlišti Míru. „Ta již ale nevyhovuje současným požadavkům, například garáže neumožňují parkování nových, vyšších a delších typů sanitních vozidel,“ přiblížila mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.
Podle jejích slov nebyla ani možná účelná přestavba dosavadního objektu, proto kraj rozhodl o výstavbě zcela nové základny.
Stát by měla v ulici Ke Koupališti poblíž nové hasičské zbrojnice, což je lokalita, která umožňuje i rychlý výjezd na dálnici D1.
Vyplavení sanitek už hrozit nebude. Novojičínští záchranáři se přestěhují do nového
„Pozemek pro stavbu věnovalo kraji město Odry,“ uvedl náměstek pro techniku a provoz Zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje Petr Hráček.
Architektonická studie počítá s výstavbou dvoupodlažní budovy, která nabídne zázemí pro dvě výjezdové skupiny.
„Součástí základny bude garáž pro čtyři sanitní vozy, mycí box, sklady zdravotnického materiálu, pokoje pro posádky a zázemí pro přibližně 24 zaměstnanců, což znamená zajištění nepřetržitého provozu o dvou lidech na jedné sanitce,“ doplnila mluvčí.
Nová základna by měla stát téměř 36 milionů korun. Podle předpokladů bude příští rok hotová projektová dokumentace, se stavbou se počítá v letech 2027 a 2028.
Současná stanice záchranky stojí na sídlišti Míru (červená značka), nová bude v ulici Ke Koupališti vedle hasičské stanice z roku 2020.
