Ve Flascharově dole čeká návštěvníky chlad podzemních štol i permoníci

Praktické informace ● Jak se tam dostat: Flascharův důl se nachází na úbočí Veselského kopce nedaleko města Odry na Novojičínsku. Pokud zvolíte vlak, přestoupíte v Suchdolu nad Odrou. Autobusy jezdí například přes Nový Jičín, ale i přímé z Ostravy. Dostanete se tam také autem po dálnici D1, sjeďte pak na exitu 321 u Mankovic. Odstavné parkoviště najdete u silnice ve směru z Oder na Veselí. Další možnost zaparkovat je u restaurace Dělnický dům, parkoviště je od dolu vzdáleno něco přes dva kilometry. ● Otevírací doba: 1. května – 30. října

Od středy do neděle vždy od 9:00 do 17:00 hodin, prohlídky začínají v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00. ● Vstupné: Dospělí 150 Kč, děti do 15 let, studenti, osoby nad 65 let a ZTP 100 Kč, rodinné vstupné 350 Kč. Prohlídku je nutné si rezervovat na stránkách www.flascharuvdul.cz.