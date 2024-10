Na náměstí v Odrách zredukují parkovací místa, nahradí je zelený lem stromů

Cílem bylo navrhnout proměnu náměstí tak, aby se stalo reprezentativním veřejným prostranstvím města. V současnosti bývá centrum po většinu dne zaplněno zaparkovanými auty, jeho středem navíc vede frekventovaná silnice.

„Návrh navrací náměstí k jeho původnímu historickému charakteru sdíleného prostoru pro všechny. Díky plynulému spádování terénu a jednoduchosti materiálů vzniká náměstí, které je i přes zachování průjezdu využitelné v celé své ploše,“ komentují podobu návrhu architekti ze studia Tři.Čtrnáct.

Na náměstí by tak zůstalo jen malé množství parkovacích míst, zmizela by současná zatravněná plocha a naopak by přibyly stromy lemující jeho obvod.

Stávající podoba Masarykova náměstí v Odrách.

„Snažili jsme se vybrat návrh nejvíce se blížící našim představám,“ popsal oderský starosta Libor Helis, který byl jedním z členů poroty. Nyní podle jeho slov bude potřeba dořešit praktické detaily, které návrh neobsahuje.

„Jedná se například o různá technická řešení nebo o to, jaké druhy stromů na náměstí vysadit,“ uvedl starosta. Poté bude možné připravit projektovou dokumentaci a projít stavebním řízením. „To potrvá rok dva, následně může dojít k samotné přestavbě,“ řekl.