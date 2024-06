Z odpadů se stává stále cennější komodita. V boji o ni zvítězí ten nejrychlejší

Společnost Smolo chce v Horním Benešově na Bruntálsku postavit linku na zpracování komunálního odpadu, která jej následně promění mimo jiné i na metanol.

„Zatímco dosud se nevyužitelný odpad ukládal na skládky nebo energeticky využíval, nová technologie umožní jeho přeměnu na metanol, který je v průmyslu žádaný,“ vysvětlil Petr Doležel, jednatel skládky ve společnosti Smolo HB.

„Reagujeme tak na nadcházející legislativu, která od roku 2030 značně omezí skládkování směsného komunálního odpadu v České republice,“ dodal.

Ze strany společnosti Smolo to však není první pokus zpracovávat odpady poblíž Horního Benešova. Původně zvažovaný záměr z roku 2019 s kapacitou tisíc tun denně, tedy 360 tisíc tun ročně, firma před několika dny ukončila. Namísto něj začala posuzovat vliv na životní prostředí EIA u zařízení s kapacitou 80 tun ročně.

Reagovala tak na připomínky nejen krajských úředníků, kteří mimo jiné požadovali, aby se v regionu nestavěla zařízení pro zpracovávání odpadů z jiných krajů či států.

„Souběžně s procesem EIA nyní probíhá zpracování studie proveditelnosti. Zahájení stavby podle schválených plánů chystáme v roce 2027. Recypark by měl být uveden do provozu v roce 2030,“ přiblížila další plány firmy mluvčí projektu Ivana Kubacká.

Jisté to ovšem zatím není, firma se do stavby nechce pouštět bez pomoci z evropských fondů.

„O záměru víme jen krátce, z tiskové zprávy a ze zveřejněné dokumentace k EIA,“ reagoval na dotaz redakce Jiří Ondrášek, mluvčí bruntálské radnice. „Zahájili jsme studium podkladů, které čítají přes dvě stě stran dokumentace. Proto zatím nejsme schopni poskytnout podrobnější vyjádření.“

Společnost Feromagnet chce ve Světlé Hoře u Bruntálu postavit zařízení na termické čištění kalů.

„To by bylo určeno k čištění kovových materiálů, částí motorů, hlav válců znečištěných barvami, spalinami nebo oleji, částí elektrických strojů a jiných součástí a kalů z obrábění, jež obsahují drahé kovy,“ vysvětlili zástupci firmy v oznámení EIA s tím, že se plyny uvolněné z čištěných materiálů ve vzduchotěsné spalovací komoře budou dále spalovat.

„Nezaměstnáváme lidi, kteří by dokázali daný plán posoudit, proto jsme požádali o posouzení odborníka. Čekáme na jeho vyjádření. Zatím vůbec netušíme, co to může přinést,“ komentoval záměr starosta Světlé Hory Alois Šimčík.

Třídička bude odpad separovat díky senzorům

Nové projekty se však nechystají jen na Bruntálsku. Jasno o svém záměru mají od minulého týdne například autoři projektu Cevyko.

Ten podle rozhodnutí krajského úřadu nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V Havířově-Prostřední Suché by mělo vzniknout třídicí zařízení Cevyko.

To v praxi znamená, že stavbě zařízení, které by mělo díky optickým senzorům umět třídit nejen komunální odpad, už brání jen zajištění financování a potřebných stavebních povolení.

Třídička Cevyko vznikla jako společný projekt sdružení Asompo, zahrnujícího 45 obcí a měst Novojičínska, Spolku pro nakládání s komunálním odpadem obcí a měst zejména na Karvinsku a havířovského magistrátu.