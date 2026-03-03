Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní vody. Zatímco v Německu už kvůli kauze padla obžaloba, samotná obec se k soudnímu řízení připojovat nebude.
To, že půda v Jiříkově na Bruntálsku, kde byla umístěna nelegální skládka německého odpadu, není kontaminovaná a že se škodlivé látky z odpadu nedostaly ani do podzemních vod, potvrdily rozbory odebraných vzorků. Sdělila to starostka Barbora Šišková (Jiná volba).

Kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka obžalovalo státní zastupitelství Německu dva lidi. Jiříkov se k žalobě připojovat nebude.

Státní zastupitelství ve Weidenu obžalovalo majitele firmy Roth International a jednoho zaměstnance dceřiné firmy v Česku. Muži čelí obžalobě, že vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečný.

Odpadová mafie se spletla, nejsme kraj lidí mdlého rozumu, říká starostka Jiříkova

V Česku byl nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Část odpadu skončila i v Polsku.

„Případnou žalobu jsme zvažovali také. Nakonec jsme se rozhodli, že nic takového nebudeme dělat,“ uvedla starostka s tím, že obci vznikly jen minimální náklady. Jde o částku kolem 5 000 korun spojenou se snahou vyprostit ve sněhu uvízlé kamiony s odpadem, které se podařilo včas zastavit a ještě před vyložením poslat zpět do Německa.

Veškerý odpad pak z obce zmizel na náklady německých úřadů. „Nemáme navíc ani kontaminovanou půdu nebo vodu. Potvrdily to rozbory odebraných vzorků. Není tak důvod se k žalobě připojit,“ uvedla Šišková.

Skládka bez povolení

Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.

Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který je od té doby ve vazbě. Skončil v ní také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel.

Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl před několika měsíci z vazby propuštěn. Nyní státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu u zemského soudu ve Weidenu.

Vyšetřování nelegální skládky na Bruntálsku pokračuje, kamiony nemohou odjet

Podle obžaloby muži vyvezli od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad bez patřičných povolení, a to ve více než 30 případech. „V dalších případech nelegálně vyvezli na skládky do Česka, respektive do Polska znečištěný či nebezpečný odpad a také baterie, popřípadě tento vývoz podnítili,“ řekl mluvčí weidenské prokuratury Matthias Bauer.

Oba muži podle něj čelí obžalobě i z dalších trestných činů v souvislosti s vyvezením odpadu do zahraničí. Majitel firmy Roth International navíc čelí obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle státního zastupitelství utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla loni na podzim firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun letos v únoru. Na místě ale zůstaly další desítky tun odpadu, o kterých bude česká strana s německou dále jednat.

Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.

19. září 2025

KRIMI

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

