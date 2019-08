Desítkám tisíc lidí se letos zablokují ODISky. Vyřízení karty trvá týdny

Karta s čipem a fotografií uživatele platí šest let. Letos skončí platnost velkému počtu uživatelů. „Do konce roku vyprší platnost ODISky 50 až 60 tisícům lidí v kraji,“ uvedl Stejskal a doporučil kontrolu data uvedeného na kartě, aby každý mohl včas požádat o novou a zařídil si fotografii. Vyřízení karty totiž trvá asi tři týdny.

„Když platnost ODISky skončí, karta se zablokuje. Od té chvíle musí cestující hradit jízdné jiným způsobem, i kdyby měl na své neplatné kartě ještě dlouhodobý kupon a peníze v elektronické peněžence,“ upozornila mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Karolína Rycková.

Právě DPO, který v roce 2011 zavedl speciální čipovou kartu jako první dopravce v kraji, je i nadále lídrem v moderních metodách placení jízdného. Proto se podle jeho ředitele Daniela Moryse Ostravané už brzy obejdou bez papírových jízdenek, případně i bez karty ODISky, jejíž vydání stojí 130 korun.

„Zájem o papírové jízdenky klesá, ale náklady na údržbu starých automatů a značkovacích strojků rostou. Proto v prosinci skončí prodej jízdenek, lidé je budou moci používat do konce března 2020,“ řekl.

Automaty na jízdenky nahradí podobné stroje na předplacené karty, určené především návštěvníkům města a lidem, kteří hromadnou dopravou jezdí jen zřídka. Cestující je však potřebovat nebudou, pokud zaplatí přímo ve voze vlastní bezkontaktní platební kartou nebo jinou moderní formou s využitím chytrého mobilního telefonu.

Přibývá plateb bezkontaktní kartou

„Zájem o platby bezkontaktní bankovní kartou strmě roste. Lidé tak zatím platí hlavně jednorázové jízdné, ale na bankovní kartu je už nyní možné nahrát si i dlouhodobé kupony. Každý, komu skončí platnost ODISky, se může rozhodnout, jestli si pořídí novou čipovou kartu, nebo si měsíční či třeba roční kupon nechá nahrát na svou platební kartu,“ líčí Morys, podle kterého by se měly na podzim sloučit oba e-shopy, kartový i ODISky, umožňující koupi „síťovky“ na internetu.

Jak lze v Ostravě zaplatit jízdné v městské dopravě Krátkodobou papírovou jízdenkou, jejichž prodej letos skončí.

Dlouhodobým jízdným, kupon lze nahrát na čipovou kartu ODISku či na bezkontaktní platební kartu.

Bezkontaktní platební kartou.

SMS jízdenkou – SMS zprávou z mobilního telefonu.

Mobilní aplikací Moje DPO, peníze se strhnou z platební karty.

Peněženkou na kartě ODISce.

Virtuální platební kartou nahranou v chytrém mobilním telefonu (aplikace Apple Pay nebo Google Pay), k terminálu ve vozidle se přikládá mobil či jen chytré hodinky.

Páskou na ruce s čipem, zatím jen při festivalu Colours of Ostrava.

Jednatel KODIS ale zatím doporučuje ODISku. „Má výhody, šetří peníze lidem, kteří cestují v systému ODIS po kraji,“ upozornil Stejskal.

Uvedl příklad: Když dospělý člověk pojede z Ostravy-Stodolní do Trojanovic na lanovku na Pustevny a má ODISku s ostravskou zónou 77 a nabitou elektronickou peněženku, zaplatí ve vlaku do Frenštátu a v autobuse na Ráztoku 53 korun. I s cestou zpět ho tak bude výlet do Beskyd stát díky ODISce jen 106 korun. Ale pokud zaplatí hotově nebo bankovní kartou, přijde ho stejná cesta na 175 korun, s vlakovou kartou IN 25 na 140 korun.

Navíc když skončí platnost ODISky a v elektronické peněžence zůstanou peníze, bezplatně přejdou na novou kartu. Kdo si ji nepořídí, tomu sice dopravce peníze vyplatí, ale strhne si poplatek 100 korun.

Šéf DPO oponuje, že v Ostravě je výhodnější platit bankovní kartou, protože chytrý systém účtuje maximálně 80 korun za den. „Podle mě bude karta ODISka brzy mrtvý projekt,“ nastínil Morys. „Všechny funkce, které zvládne, dokážou v síti DPO i bankovní karty,“ dodal.