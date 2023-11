Z Moravskoslezského kraje míří na protesty do Prahy přes tisíc odborářů

Některé firmy se podle informací odborářů zapojí do stávky plně, i s přerušením provozu, jiné zase pouze symbolicky. „Zatím máme jen v kraji nahlášeno, že protesty proběhnou v 52 firmách, ale to číslo se stále mění,“ řekl Pielesz.

Ten je zároveň odborovým předákem Třineckých železáren. Tedy firmy, jejíž hutní provozy dost dobře práci přerušit nemohou.

„Z Třince posíláme do Prahy dva autobusy s protestujícími odboráři, další budou protestovat v závodech. Samozřejmě, že v nepřetržitých provozech nemůžeme zastavit práci úplně, tam se připojíme jen symbolicky, ale i tam, třeba na vysokých pecích, snížíme po dobu protestu výrobu,“ konstatoval odborář.

Domácnosti v Třinci protesty nepocítí

„Provozy dodávající třeba teplo třineckým domácnostem samozřejmě výrobu omezovat nebudou,“ podotkl.

Ani v jednom z podniků, jež se k protestu přidaly, nezaznamenali odboráři ze strany majitelů žádné překážky. „Během jednání se zaměstnavateli o přerušení výroby nebyl problém, my se dokážeme domluvit. Nedokážeme se domluvit jen s vládou,“ doplnil Marcel Pielesz.

To potvrzuje i Petr Lichnovský, odborový předák společnosti Brano z Hradce nad Moravicí. „V Branu se k protestu připojíme například tak, že náš místopředseda odborů v jídelně vystoupí společně s majitelem firmy a budou debatovat o tom, co se děje. Ty kroky vlády se totiž nedotýkají jen nás, ale i jej. V protestu nás podporuje, je to i jeho iniciativa. Několik z nás, podle toho, jak kdo má dovolenou a podobně, pojede do Prahy,“ konstatoval Petr Lichnovský.

Některé firmy se zapojí symbolicky

Pavel Juříček, majitel Brana, ale i někdejší poslanec za hnutí ANO, slova odborářů potvrdil. „Vláda je naprosto neschopná vytvořit alespoň přijatelné podmínky, třeba jen co se cen energií týče. To nemůže nikdo vydržet,“ přiblížil své důvody podpory zaměstnaneckého protestu. „Když zabijou průmysl, tak zákazníci odejdou do států, kde jsou energie úplně jinde. Vláda musí průmysl podpořit víc, jinak Evropa skončí.“

Ne všechny odborové organizace v kraji se ale do protestu zapojí naplno. „Pondělního protestu se jako firemní odbory neúčastníme. Máme tady složitější situaci, právě jsme zahájili vyjednávání o mzdovém dodatku kolektivní smlouvy a tuto nechceme ještě zhoršovat,“ konstatoval Jiří Sabo, odborový předák společnost Sungwoo Hitech z Ostravy Hrabové.

Další firmy se zase zapojí jen symbolicky. „Výrobu zastavovat nemůžeme, naši zaměstnanci z devadesáti procent působí v zahraničí, tam by to vypadalo trochu divně,“ vysvětlil Vladimír Jurošek, předseda odborů ve společnosti Hutní montáže. „Ale ti, kteří jsou doma, do Prahy pojedou. Půjde o několik desítek zaměstnanců.“ Do Prahy zamíří i zaměstnanci dalších firem. S protesty na pracovištích počítají třeba ve Vítkovice Steel nebo Liberty Ostrava.