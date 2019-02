Muži odebírali elektřinu sousedce. Když je odpojila, vyrazili jí dveře

Muži odebírali elektřinu z ženina bytu za pomoci prodlužovacího kabelu. Podle dohody za ni měli ženě platit. Jelikož svou část dohody nedodrželi, sousedka kabel odpojila.

To ale muže rozběsnilo. „Za pomoci násilí vnikli do jejího bytu a elektrický kabel opět zapojili do zásuvky,“ uvedla novojičínská policejní mluvčí Darina Knižátková.



Vyhrocenou situaci na místo přijeli řešit policisté. Problémy měli zejména s jedním z pachatelů. Byl opilý a choval se agresivně. Nadýchal přes tři promile alkoholu a byl převezen na záchytku.

Oba muži nyní čelí obvinění z trestného činu porušování domovní svobody.