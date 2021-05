Na některých místech kraje scházejí vakcíny, jinde zase chybí zájemci o ně

„Od ledna jsem měla v seznamu 125 pacientů, ale protože jsme dlouho žádné vakcíny nedostali od kraje ani distributorů, pětina zájemců už přešla do očkovacích center,“ říká zdravotní sestra Zuzana Kovaříková z ordinace ostravského praktického lékaře Huga Přibyla.



Až teď získala od distributora prvních 50 dávek vakcíny AstraZeneca a očkuje. Ale ne všechny zájemce. Někteří chtějí jednodávkovou vakcínu. Jiní Pfizer/BioNTech – těm doporučuje, ať se hlásí do očkovacích center, která ji dostávají.

K tomu, aby se lidé hlásili do očkovacích center, vyzval nyní veřejnost i hejtman Ivo Vondrák. Poukázal totiž na to, že zatímco řadě ordinací praktických lékařů stále chybí vakcíny, některým očkovacím centrům naopak scházejí zájemci o ně.

„První dávku zatím dostaly 20,3 procenta obyvatel kraje. Minulý týden se poprvé podařilo aplikovat přes 43 tisíce dávek, což je o téměř deset procent více než v týdnu předešlém,“ řekl hejtman Vondrák.

Upřesnil, že kraj dostává stále více vakcín: v květnu 45 630 dávek Pfizer/BioNTech a od června už by to mělo být 67 tisíc dávek týdně.

Dodal ale, že s tím, jak přibývá vakcín, vzniká nový problém. Zatímco v očkovacích centrech, která zvyšují výkony, se fronty čekajících vyprazdňují, zájemci o očkování u praktických lékařů čekají příliš dlouho.

Hejtman doporučuje přehlásit se do center

„Ordinace by měly dostávat vakcíny od distributorů, ale nemají je. My chceme praktickým lékařům pomoci tím, že jim dáme pět tisíc dávek Moderny, která nemá tak přísné podmínky pro transport i uchovávání jako Pfizer/BioNTech. Jinak to ovlivnit nemůžeme. Proto bych doporučil novým zájemcům i těm, kteří dlouho čekají u praktických lékařů, ať se přednostně hlásí do očkovacích center,“ dodal Vondrák.

Doporučil to i šéf regionálního Sdružení praktických lékařů Zdeněk Hromek. „V kraji je přes 400 praktických lékařů, kteří chtějí očkovat, ale protože dostali málo a někteří žádné vakcíny, ze zdravotního hlediska je lepší, když se lidé přihlásí do očkovacích center,“ uvedl.

Podle něj zavinil situaci stát i kraj. „Distribuce nefungovala a kraj nám nedal vakcíny Pfizer/BioNTech, ačkoli pilotní projekt ukázal, že jimi očkovat můžeme,“ zmínil lékař.

Ani všechna očkovací centra ale nemají dost vakcín. Zatímco například v Břidličné nečeká ve frontě nikdo a v řadě center čekají lidé na výběr termínu nejdéle dva dny, připravené velkokapacitní očkovací centrum karvinských Lázní Darkov zatím nezačalo fungovat. „Dosud jsme nedostali žádné vakcíny,“ vysvětlil mluvčí lázní Miroslav Slaný.