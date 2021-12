Při očkování dětí je potíž se spotřebováním celé dávky vakcíny, hlásí pediatři

První rodiny s dětmi ve věku od pěti do jedenácti let přišly včera do velkokapacitního očkovacího centra na ostravské Černé louce pro vakcínu proti nakažlivé nemoci covid-19.

Centrum, kde pracují zdravotníci Fakultní nemocnice Ostrava, začalo s vakcinací menších dětí jako první v kraji. Dopoledne dorazilo asi sto dětí. „Všechny to zvládly bez problémů. Neměli jsme žádnou alergickou reakci či jiný nežádoucí účinek vakcíny,“ řekla tamní koordinátorka očkování Eva Lampartová.

Občas sice některé menší dítě plakalo, protože se bálo injekce, ale rodiče i zdravotníci si poradili a děti odměnili bonbonem.

Na první čtvrtek si rodiče rezervovali termíny pro 210 dětí a v dalších vyhrazených dnech (úterky a čtvrtky) jich tam bude také přes dvě stě. Maximální denní kapacitu si zatím nemocnice stanovila na 272 dětí.

„Chceme chránit děti před vážným průběhem nemoci, ale také nám jde o to, aby o Vánocích nenakazily babičky a dědečky,“ shodli se někteří z dospělých, kteří přivedli děti do očkovacího centra.

Stejný úmysl měly i rodiny, které počítaly s tím, že děti co nejdříve naočkují jejich ambulantní pediatři. Počítali s tím i dětští lékaři, ale narazili na logistický problém.

„Ještě před pár dny jsme netušili, jak to bude vypadat v praxi. Teď víme, že jedna dávka vakcíny je pro deset dětí a spotřebovat ji musíme do šesti hodin. A to je problém. Když pozvu do ordinace deset zájemců o vakcínu, polovina se pak omluví, třeba kvůli nachlazení dítěte,“ řekl ostravský ambulantní pediatr Norbert Semenďák.

V Karviné se očkuje jen v nemocničním centru

„Proto zatím neočkuji a s kolegy se domlouváme, jak to organizačně řešit. Zda jeden pediatr nebude očkovat děti z širšího okolí, nebo zda to nepřenechat očkovacím centrům,“ zmínil.

V Karviné už je jasno. „Neočkuji. S kolegy jsme se dohodli, že nebudeme očkovat my, ale že děti si budou pro vakcínu chodit do očkovacího centra nemocnice v Karviné - Ráji. My tam budeme chodit dohlížet,“ uvedla praktická lékařka pro děti a dorost Karina Grácová.

Mluvčí nemocnice Věra Murínová to potvrdila, ale s tím, že očkovat mladší děti začnou až v lednu. Zdravotníci na Černé louce tak byli včera zřejmě jediní, kteří s očkováním menších dětí v regionu začali. Vakcíny mají dost. Dnes začala veřejnost očkovat také dětská oddělení havířovské a Městské nemocnice Ostrava.

Přidá se i dětská klinika Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, ale ta naočkuje jen chronicky nemocné děti.

Primář: Vakcína pomáhá předejít komplikacím

„Lékař v dětské příjmové ambulanci bude očkovat jen zájemce z řad dlouhodobě sledovaných dětských pacientů v odborných ambulancích. Třeba dětský neurolog po dohodě s rodiči domluví očkování svého pacienta,“ řekla mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová.

I frýdecko-místecká a další nemocnice s očkováním menších dětí počítají, ale později. „Začneme první lednovou středu,“ uvedl Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice, kde v minulých týdnech léčili několik dětí s covidem.

„Doporučuji očkování dětí. Vakcína je standardně bezpečná a pomáhá předejít vážným komplikacím, které se vyskytují při, ale i po onemocnění covidem,“ řekl primář.

Některá zařízení, například Nemocnice Třinec, zatím nemají jasno, zda a kdy budou očkovat děti.