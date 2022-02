Moravskoslezská očkovací místa omezují provoz, zájem o vakcinaci opadá

Podobné zkušenosti mají také na jiných místech kraje. Zdravotníci Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále naočkovali minulý týden jen 41 lidí, nejméně v úterý: šest. Proto od tohoto týdne upravili provozní dny. Očkují jen v úterý a v pátek. A očkovací místo v Rýmařově funguje pouze na vyžádání klientů.

I nemocnice v Bílovci na Novojičínsku očkuje od pondělí již jen dvakrát v týdnu dvě hodiny a zvažuje další omezení.

Slezská nemocnice Opava denně aplikuje asi 250 vakcín, ale na třech místech. Od pondělí proto omezila očkovací dny v opavské budově Na statku i na zámku v Kravařích. Když se poptávka nezvýší, od 21. února bude očkovat již pouze v opavském Obecním domě.

Zdravotníci Karvinské hornické nemocnice očkovali v prosinci každý pracovní den. V lednu zkrátili provoz na tři dny v týdnu. Od února očkují už jen v úterky a čtvrtky od 7 do 12 hodin, kdy aplikují vakcínu asi 100 až 120 zájemcům.

I havířovská nemocnice zkrátila provozní hodiny svého centra už 24. ledna. Tři dny v týdnu je otevřené od 7 do 15, v pátek do 17, ve středu jen do 13 hodin. Pro vakcínu tam chodí asi sto lidí denně. Případný pokles ubere další hodiny.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, kam přišlo v pondělí pro vakcínu jen 74 lidí, bude od 14. února očkovat tři dny v týdnu. Městská nemocnice Ostrava očkuje děti dvakrát týdně, ale od 21. února nechá jen pátky od 8 do 13 hodin.