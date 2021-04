Fronty čekajících na vakcínu v Ostravě už se zase začaly hýbat

Fronta se zkrátila i poté, co krajský koordinátor očkování přeposlal téměř dva tisíce učitelů do Frýdku-Místku.



„Až do čtvrtka jsme museli většinu přidělených vakcín nechávat pro lidi, kteří museli dostat druhou dávku. Konkrétně ve čtvrtek jsme na Černé louce naočkovali rekordních 1 904 lidí, z toho většinu druhou dávkou. Teď se situace mění, opět převažují první dávky. Na pondělí bylo na Černou louku objednáno 1 208 lidí, z toho 925 na první dávku,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Zatímco začátkem roku očkovala ostravská centra nejvíce, v minulých týdnech neměla vakcíny pro první dávky kvůli souběhu řady okolností. Mohly za to výkyvy v dodávkách vakcín do kraje, posun jejich rozvozů, větší dodávky do nových očkovacích center v okresech i změny v očkovacím kalendáři.

„Když začátkem března začalo fungovat velkokapacitní očkovací centrum na Černé louce, druhou dávku jsme měli dávat po 28 dnech. V polovině měsíce se ale čas zkrátil na 21 dní a teď platí 42 dní. Minulý týden se nám tak sešly dvě skupiny lidí čekajících na druhou dávku a na zájemce o první nám vakcíny nezbývaly. Teď jich máme víc,“ vysvětlila situaci Petlachová.

Fakultní nemocnice zvedala závoru i v neděli a v pondělí, termín si tak mohlo rezervovat 1 800 nejdéle čekajících lidí. Stále se ale registrují noví, takže v pondělí odpoledne opět stálo před závorou na Černé louce nejvíce zájemců v Moravskoslezském kraji: 4 652.