Očkování na Černé louce odstartovalo. V budoucnu zvládne až 1800 lidí denně

„Zdravotníci byli připraveni a první klienty pustili dovnitř už dvě minuty před sedmou,“ zmínil Tomáš Macura, primátor města, kterému pavilon patří a které se postaralo o vznik a vybavení centra.



„Od začátku na tom spolupracujeme s krajem, Fakultní nemocnicí Ostrava a také s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Každý z partnerů má svůj úkol a s výjimkou fakulty se budou podílet i na případných provozních ztrátách,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Podle něj náklady na vybudování očkovacího centra nepřesáhnou milion. Podělí se o ně město s krajem a přispějí privátní sponzoři. Provozní náklady vyjdou při plném vytížení až na šest milionů měsíčně.

„Předpokládáme, že provozní náklady pokryjí úhrady zdravotních pojišťoven, ale až od chvíle, kdy počet očkovaných převýší 700 denně. Maximální kapacita bude 1 800 lidí denně, ale té se přiblížíme nejdříve v dubnu,“ dodal Macura.

Personálně i organizačně zajišťuje očkování fakultní nemocnice. Její ředitel Jiří Havrlant řekl, že na pondělí se zaregistrovalo 250 zájemců z řad učitelů a seniorů nad 70 let, proto nemocnice zatím otevřela jedno ze šesti takzvaných „očkovacích hnízd.“ V každém hnízdě jsou tři očkovací místa a lůžko, kdyby někdo potřeboval u očkování ležet.

„Už v úterý chceme otevřít druhé a podle zájmu budeme postupně otevírat i další očkovací hnízda. Do pondělního poledne se na Černou louku zaregistrovaly přes dva tisíce lidí a jejich počet bude dál narůstat,“ řekl Havrlant.

Dodal, že očkování probíhalo celé dopoledne bez problémů a žádný klient neměl reakci, která by vyžadovala lékařské ošetření či převoz do nemocnice. „Jsem na místě a mohu jen potvrdit, že lidé po očkování přicházejí volným krokem do čekací místnosti, kde je dostatek prostoru i židlí. Tam čekají třicet minut, zda se neobjeví nějaké reakce, poté dostanou potvrzení o očkování a jdou domů. Na místě jsou připraveni zasáhnout lékaři i záchranná služba, ale zatím to nebylo zapotřebí,“ uvedl epidemiolog a děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Očkovat už mohou i praktičtí lékaři, ale vakcíny mají zatím jen ti, kterým je v pondělí poslal po hasičích kraj. „Dostali jsme seznam 30 ordinací, které chtějí alespoň sto dávek, těm jsme rozvezli 4 300 vakcín. Menší balení rozvážet nemůžeme,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.