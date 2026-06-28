Očím také hrozí spálení od slunce, ochranu nepodceňujte, varuje primářka

Lidé si často neuvědomují, že oči se mohou spálit stejně jako pokožka. Sluneční paprsky, konkrétně neviditelné ultrafialové záření, útočí na oči každý den, a to i když je pod mrakem nebo se pohybujeme ve stínu,“ objasnila primářka Juhászová.
Chronické vystavování očí UV záření bez adekvátní ochrany výrazně urychluje rozvoj šedého zákalu, takzvané katarakty, a může poškodit sítnici, konkrétně žlutou skvrnu. „To pak vede k poškození makulární krajiny, k jejímu jizvení a ztrátě funkce. Tím dochází k zhoršování vidění a vzniku centrálního výpadku v zorném poli,“ vysvětlila Juhászová.
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Plíživé chronické změny však nejsou jediným nebezpečím. Intenzivní pobyt na slunci bez brýlí, například u moře nebo na horách, může přinést také akutní zdravotní komplikace. Patří mezi ně například fotokeratitida, což je bolestivý zánět rohovky způsobený „spálením“ od slunce, nebo vznik takzvaného pterygia, tety přerůstání spojivky přes rohovku, které je známé také jako onemocnění suchého oka. Známky poškození zraku slunečními paprsky v takovém případě přicházejí poměrně rychle.
„Pacienti nejčastěji pociťují nepříjemný pocit písku nebo cizího tělesa v očích, který doprovází výrazné slzení, začervenání a silná světloplachost, jež člověku znemožňuje oči na světle vůbec otevřít. V závažnějších případech se pak přidává rozmazané vidění či ostrá bolest očí,“ vyjmenovává komplikace spojené se sluníčkem primářka z vítkovické nemocnice.
Nebezpečím může být také nevhodně vybraná ochrana zraku. „Tmavé brýle bez UV filtru jsou pro oko nebezpečnější než brýle žádné – za tmavým sklem se totiž zornička přirozeně rozšíří a propustí do oka ještě více škodlivého záření,“ připomněla Juhászová.
V případě, že člověk prevenci podcení, a k onemocnění zraku dojde, dokáže si s problémy medicína poradit. „Lékem první volby bývají umělé slzy a lubrikační oční masti, případně s doplňkem antibiotika“, uzavřela primářka.