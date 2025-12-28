Muži v Ostravě se zastavilo srdce, pomohli mu ocenění záchranáři a strážníci

Dalibor Maňas
  13:38
Na konci listopadu se ostravští záchranáři i strážníci zasadili o záchranu lidského života. Muž, kterému se v práci zastavilo srdce, se nyní se svými zachránci setkal na Magistrátu města Ostravy.
Ve čtvrtek 18. prosince 2025 se na Magistrátu města Ostravy konalo setkání zachráněného muže a jeho zachránců.

„Na konci listopadu se na tísňovou linku záchranné služby dovolal David Foniok z firmy v Ostravě a oznámil křeče pracovníka s bezvědomím. Na místo byla ihned vyslána lékařská posádka. Zanedlouho operátorka přijala druhý hovor, kde volající sdělil, že muž nedýchá,“ popsala Jana Šedovičová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Jeho kolegyně Libuše Holušová, zaměstnankyně firmy, zahájila masáž srdce. „K dispozici byl automatizovaný externí defibrilátor (AED). Během hovoru na místo přišli strážníci, kteří převzali resuscitaci. Automatizovaný externí defibrilátor do příjezdu posádky zdravotníků provedl dvě analýzy srdečního rytmu a následně byly podány dva doporučené defibrilační výboje,“ uvedla mluvčí.

Strážník Lumír Raška ženu v poskytování první pomoci vystřídal a strážnice Jana Rybková mezitím, při telefonické konzultaci s operátorkou linky 155, připravila defibrilátor.

Při příjezdu lékařské posádky už pacientovi zase bilo srdce. „Přetrvávala porucha vědomí a dýchání. Záchranáři nitrožilně podali potřebné léky, zajistili dýchací cesty intubací a napojili muže na přístrojem řízenou ventilaci plic,“ uvedla Šedovičová.

Zasahující lékař zjistil na EKG akutní infarkt srdečního svalu, který byl příčinou srdeční zástavy.

„Posádka pacienta transportovala do Městské nemocnice, kde tým na specializovaném pracovišti zprůchodnil ucpané srdečních tepny. Celý záchranný řetězec, tedy kvalitní laická pomoc a navazující nemocniční péče byly v tomto případě naprosto ukázkové,“ poznamenala.

Čtyři zachránci

Boj o život muže svedli čtyři zachránci krátce před polednem 28. listopadu. „Znovu se muž se svými zachránci setkal v adventu v prostorách Nové radnice při příležitosti poděkování a ocenění čtveřice lidí, kteří muži pomohli,“ uvedla Helena Badurová, tisková mluvčí Městské policie Ostrava.

„Poskytování laické první pomoci do příjezdu záchranářů na místo je často tím, co rozhoduje o přežití nebo případných následcích na zdraví. S městskými policisty právě při záchraně lidí spolupracujeme často. Jejich pomoc v ulicích Ostravy je pro nás nenahraditelná,“ uvedl David Holeš, ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

„Jsem velmi hrdý na naše strážníky, kteří si v kritické situaci dokázali poradit a zachránili lidský život. Není to poprvé, co jim k tomu pomohl právě defibrilátor. Naše defibrilátory pomohly zachránit již osm lidských životů, což rozhodně není málo,“ řekl Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

Záslužný čin této čtveřice ocenil primátor Ostravy Jan Dohnal společně s ředitelem strážníků Miroslavem Plačkem.

„Zasahujícím strážníkům udělil primátor Stužku za záchranu života. Výjimečné ocenění za záchranu života uděluje primátor města od roku 2005, jeho nositeli se do současnosti stalo 55 strážníků,“ připomněla Badurová.

„Pomoci v osudné chvíli není snadné, zachránci postupovali s rozmyslem, díky profesionálním pokynům operátorky zdravotnické záchranné služby pomohli a spolupodíleli se na záchraně života,“ poznamenal primátor.

Ten připomněl, že 26. listopadu 2024 se na záchraně života muže v Porubě podílelo sedm zachránců, jak kolemjdoucí, tak strážníci. „Za uplynulá dvě desetiletí se strážníci podíleli na záchraně 33 lidských životů,“ připomněl Jan Dohnal.

