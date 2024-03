Měli bychom zastavit vývoz šrotu. Brzy to bude klíčová otázka, varuje šéf ocelářů

Podle něj souží ocelářství větší množství problémů a současná krize má více příčin. Jenže jejich řešení není snadné a bez změn například postupu v Bruselu bude záchrana oboru velmi složitá.

Odboráři minulý týden varovali před situací v ocelářství, která je podle nich kritická. Jsou jejich obavy oprávněné?

Ocelářství je postiženo hned několika problémy. Prvním je propad trhu, ve stavebnictví i v dalších sektorech, které stagnují. Trh nyní nedává firmám našeho typu, a to po celé Evropě, moc příležitostí na kvalitní byznys. A druhým problémem je ocel z Asie.

Myslíte levné dovozy z Číny?

Nejde jen o Čínu, ale o Asii obecně, těch velkých hráčů tam je více.

Proč se jim to daří?

Těch důvodů je více. Jsou to jak tamní levné energie, tak například fakt, že obchodují s Ruskem, což my jsme si zakázali. To je pro ně další bonus v cenách vstupních surovin. A k tomu vynakládáme nemalé prostředky na přípravu na Green Deal, tyto náklady oni nemají.

Hovořil jste o stavebnictví, proč to se zastavilo?

Stavebnictví je obecně zasaženo situací v bankovním sektoru, jeho vysokými sazbami. Prostě kdo nemá dost peněz, ten si nebere úvěr, hypotéku a nestaví.