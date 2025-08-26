Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění

Autor:
  9:41
Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se ženou odmítli revizorům předložit jízdenky a také se prokázat dokladem totožnosti. V následné potyčce žena i před svými malými dětmi dokonce použila pepřový sprej.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Incident se stal ve středu 23. července dopoledne v trolejbusu nedaleko zastávky Husův sad v centru Ostravy. Video pořízené některým z cestujících v trolejbusu se stalo virálním, lidé se však rozdělili na dva tábory. Jedni odsuzovali počínání dvojice černých pasažérů, další zase tvrdili, že zákrok revizorů byl nepřiměřený.

Případem se od počátku zabývá policie. A muže se ženou nyní čekají potíže. „Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Doplnila, že v současné době čekají na výsledky odborných vyjádření znalce ohledně způsobených zranění revizorů. „Není tudíž vyloučeno, že může dojít ke změně právní kvalifikace,“ upozornila policejní mluvčí.

Není to první prohřešek

Muž z trolejbusu údajně má již několik trestních záznamů, včetně těch násilných.

Záznam nezachycuje začátek sporu, ale až okamžik, kdy se jeden z revizorů snaží zadržet muže nejspíše bez jízdenky, aby setrval do příjezdu policie. Žena se mu snaží pomoci, na což reaguje další revizor. I ti se dostanou do vzájemné potyčky.

Všemu přihlížejí malé děti, holčička se snaží matce pomoci a pláče. Pak si jeden z revizorů protírá oči s tím, že někdo, zřejmě žena, použil pepřový sprej. Závěr rvačky už opět chybí.

Incident se stal nedaleko zastávky Husův sad v centru Ostravy.

Incident se stal nedaleko zastávky Husův sad v centru Ostravy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dopravní podnik Ostrava (DPO) poté vydal prohlášení, že ho celý incident velmi mrzí a vše bude detailně analyzovat s odborníky na bezpečnost a komunikaci. „Tým přepravní kontroly bude proškolen v souladu se závěry této analýzy s cílem minimalizovat podobné situace,“ řekla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Přepravní firma se jednoznačně postavila na stranu revizorů s tím, že cestující musejí předložit jízdenky, a když tak neučiní, tak doklad totožnosti.

Pokud neukážou ani ten, musejí vyčkat společně s kontrolory na příjezd policie. „Jenže cestující se snažili poškodit dveře vozidla. Následně byli revizoři napadeni pepřovým sprejem cestujících,“ podotkla mluvčí Šnoblová.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění

Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se ženou odmítli revizorům předložit jízdenky a také se prokázat dokladem totožnosti. V následné...

26. srpna 2025  9:41

Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

Oceláři v České republice se neobávají jen vysokých cen energií, ale i nedostatku železného šrotu. Ten totiž může brzy na trhu chybět. Zatím se z Unie vyváží. Evropská komise proto v polovině srpna...

26. srpna 2025  8:45

Náhrada povodní zničeného mostu v Opavě už má kostru, v září začne uzavírka

Stavbaři finalizují práce na železné konstrukci nového mostu v Opavě. Ten nahradí původní přemostění, které bylo nutné kvůli nevratnému poškození konstrukce strhnout. Řeku Opavu teď řidiči na jedné z...

25. srpna 2025  14:44

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  12:53

Umí řešit vandaly i sousedské vztahy. Domovníky chce proto Poruba zachovat

Domovníci jsou podle vedení ostravského obvodu Poruba jednoznačným přínosem a budou pokračovat i po skončení financování projektu z Evropské unie. „Rozhodně chceme domovníky v našich domech udržet....

25. srpna 2025  9:16

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole...

24. srpna 2025  21:33

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Umírající rodiče někdy nahrají dětem vzkaz do budoucna, říká pracovnice hospicu

Ulehčit odcházení vážně nemocným i jejich rodinám a pomoci jejich blízkým zvládnout smrt blízké osoby, to jsou jedny z hlavních úkolů sociální poradny, která je součástí největšího českého mobilního...

24. srpna 2025  13:38

Pilotní projekt. Nemocnice v Krnově nabízí při chemoterapii namražovací čepice

Osm speciálních namražovacích čepic bezplatně nabízí Nemocnice v Krnově onkologickým pacientkám, kterým při chemoterapii hrozí vypadávání vlasů. Pokud se novinka osvědčí, chce se Krnov o zkušenosti...

24. srpna 2025  7:34

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Dřevostavba ve tvaru kruhu. Ostrava vybrala podobu Domu služeb na Černé louce

Vyřizování občanských a řidičských průkazů chce ostravský magistrát zhruba do tří let přesunout do nových prostor. Bude k tomu sloužit Dům městských služeb v areálu výstaviště Černá louka vedle...

23. srpna 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.