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Ve vojenských opravnách u Nového Jičína začali kompletovat švédské obrněnce

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  9:33

Pásová vozidla CV90, která vyvinula švédská společnost BAE Systems Hägglunds, nahradí v české armádě známé, ale letité BVP-2. (7. srpna 2026) | foto: VOP Šenov u Nového Jičína

Více než dvě stovky nových obrněných vozidel CV90 pro českou armádu vyrobí ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Jejich výroba začala minulý týden.

Pásová vozidla CV90, která vyvinula švédská společnost BAE Systems Hägglunds, mají nahradit klasické BVP-2, jež v české armádě slouží od 70. let.

Při sjednávání zakázky se česká vláda domluvila, že na minimálně čtyřiceti procentech se budou podílet české zbrojní firmy, mezi nimi i VOP CZ z Šenova, která má za úkol kompletaci vozidel, lakování a finální testování před předáním armádě.

„Každé vozidlo se skládá z více než tří tisíc komponentů a jeho kompletace trvá několik měsíců,“ informoval mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský s tím, že státní podnik plánuje dokončit více než 200 vozidel, přičemž v době plného výrobního tempa by měly z Šenova vyjíždět desítky vozidel měsíčně.

Současně jsme zahájili přípravy na zajištění dlouhodobého servisu a komplexní podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu.

Rostislav Rožnovský,mluvčí VOP CZ

„Hotová vozidla následně projdou náročnými zkouškami na našem zkušebním polygonu. Každé z nich musí absolvovat desítky kilometrů jízdních testů a projít důkladnou kontrolou všech systémů od elektroniky přes zbraňové systémy až po komunikační vybavení,“ popsal Rožnovský.

V rámci projektu vznikly v Šenově dvě nové výrobní linky identické s linkami využívanými ve Švédsku. Podnik také investoval přes 80 milionů korun do modernizace infrastruktury.

Výroba obrněnců CV90 startuje. Do Česka dorazily první korby

„Současně jsme zahájili přípravy na zajištění dlouhodobého servisu a komplexní podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu,“ dodal Rožnovský.

Stávající BVP-2 ze 70. let, které česká armáda dodnes používá, už nesplňují požadavky moderního bojiště. Moderní CV90 nabízejí prostor pro osm vojáků místo současných šesti, výrazně vyšší balistickou ochranu a integrované digitální systémy.

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