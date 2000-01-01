Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v sezoně také tulipánů nabízí již třetím rokem rodinné bylinkářství Genkia.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Nejprve zdejší lány rozzářily kvetoucí narcisy, tulipány mají kvést až za jeden až dva týdny.
Narcisů byly ještě před týdnem na poli tisíce, aktuálně však majitelé hlásí, že jsou vysbírané.
Zájem o samosběr je velký, v podstatě v každé části dne lze na poli někoho potkat.
„Rozhodně je to lepší varianta než je kupovat někde v supermarketu,“ uvedla jedna z návštěvnic pole.
Zatímco při premiéře v roce 2024 si mohli lidé odnášet květiny zdarma, od loňska už za ně platí, ale jde spíš o symbolickou cenu: tři koruny za jeden narcis, pět korun za tulipán.
„Peníze mohou dávat do kasičky nebo platit QR kódem, který si mohou na místě naskenovat,“ popsal Karol Vorčák z firmy Genkia.
„Nestává se nám, že by někdo odešel bez placení,“ uvedl Karol Vorčák s tím, že pole sleduje i kamera.
