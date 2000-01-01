náhledy
Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v Ostravě hornický průvod a bohoslužba za hornictví. Podívejte se na rozloučení tohoto kraje s profesí, která ho formovala takřka čtvrt tisíciletí.
V čele průvodu nemohla chybět hornická kapela. Hornictví naposledy vyprovázeli muzikanti z Havířova.
Hornický průvod vycházel od radnice ve Slezské Ostravě a samozřejmě nemohl minout tank T-34, který v dubnu 1945 jako první přejel most přes Ostravici mezi Moravskou a Slezskou Ostravou.
Průvod přechází po Sýkorově mostu ze slezské na moravskou část Ostravy. Vlevo vzadu známá věž Nové radnice.
Mladší i staří. S hornictvím se v Ostravě loučily snad všechny generace. Však se profese v rodinách dědila.
Hornický průvod zaujal v centru Ostravy velké množství přihlížejících. Náhodných i těch, kteří na stovky lidí v průvodu čekali.
Někteří využili i vyvýšených míst, aby si průvod mohli natočit hezky z výšky.
Průvodu se účastnily hornické spolky z celé České republiky. Na fotografii například zástupce severočeské hnědouhelné Bíliny.
Před katedrálou Božského Spasitele v Ostravě stál typický hornický vozík naplněný uhlím, kopie posledního vozíku, který vyvezli ve středu dopoledne z Dolu ČSM ve Stonavě u Karviné.
Vše zakončila bohoslužba v katedrále v centru Ostravy, po Velehradu druhé největší na Moravě.
Chybět nemohli ani nejodvážnější z odvážných, tedy báňští záchranáři. Dorazili v typických oranžových kombinézách a s dýchacími přístroji.
Všechna místa v katedrála se rychle zaplňovala, zájem o závěrečnou bohoslužbu prý byl veliký.
První biblické čtení zaznělo v polštině, evangelium už česky. Přímluvy četlo sedm zástupců zanikajících hornických profesí: ražba, vybavování, rubání, doprava, bezpečnost, úpravna, ženská hornická povolání.
V katedrále vystoupil známý a velmi úspěšný dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné.
Vzpomínek je hodně a nic už se nebude opakovat. Někteří lidé fotografovali s horníky své děti.
Horníkům se v tvářích zračil smutek. Historie jejich milované profese v tuzemsku definitivně končí.
Něco končí, něco začíná. Region na horníky nikdy nezapomene, cokoliv jiného by bylo neomluvitelným proviněním na jejich dřině i statečnosti.
Katedrála byla plná hornických symbolů. Ty se nyní přestěhuji do muzeí a pamětních síní. Ale přetrvají i v tisících rodinách v Ostravě i na Karvinsku.
