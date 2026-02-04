|
OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...
KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí
Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...
OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí
Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...
Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí
Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...
Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky
V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....
Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže
Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v...
Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...
Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím
Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...
Pohár je super, ale medaile z ligy je ještě lepší. Zlatá Halátková vyhlíží další kov
Z basketbalistkami USK Praha se v letech 2021 a 2022 radovala z mistrovských titulů. Od roku 2023 křídelnice Tereza Halátková patří k oporám SBŠ Ostrava. A minulý týden se dočkala historického...
Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů
Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...
Spider Man čaroval v Ostravě. Zázračný Furlani obdivuje Mourinha a vládne dálce
Už loni byl na atletickém Czech Indoor Gala za obrovskou hvězdu. Do Ostravy dorazil jako bronzový medailista z olympijských her v Paříži 2024, ze stejného roku i stříbrný muž z mistrovství Evropy v...
Frýdek-Místek získal zpět pozemky, které kdysi město prodalo pod cenou
Kořeny v době před více než 15 lety má spor mezi zástupci frýdecko-místeckého magistrátu a spolkem Scuba FM kvůli prodeji pozemků u sídliště Riviéra. Ty představitelé města tehdy pod vedením...
Jéžiš, kurnik, říkala si Maňasová, když ji v Ostravě vystrašil zadní stehenní sval
V cíli se Karolína Maňasová zašklebila a chytla se za zadní stehenní sval. „Kolem čtyřicátého metru se mi zase trošku ozval, to jsem si řekla: Jéžiš, kurnik,“ popsala česká rekordmanka v běhu na 60...
Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě
Jonáš Kolomazník si v rozběhu na 60 metrů překážek na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě zlepšil osobní rekord na 7,62 vteřiny. Ve finále byl o dvě setiny pomalejší a skončil pátý, vyhrál Polák...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Naštvaná? Ne, jsem nasr..., zlobila se Havlíčková. V Ostravě končí i Martincová
Vyzkoušely si zápasy proti favorizovaným a zkušenějším soupeřkám, v určitých pasážích je dokázaly potrápit. Nakonec ale české tenisové naděje Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková dohrály na turnaji...
Osobák hned v prvním závodě. Manuel poznala novinku a líčila: Běh byl ladný
Parádní návrat po zranění stehenního svalu, kvůli kterému vynechala celou loňskou venkovní sezonu, se podařil čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel. Na mítinku nejvyšší světové kategorie Czech Indoor Gala...