Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...
Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...
Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...
Stavební pozemky znečištěné nebezpečným odpadem v Ostravě-Hošťálkovicích prověřila Česká inspekce životního prostředí. Protože nezná původce navezeného odpadu, řízení nezahájí. Zástupcům obvodu,...
Statisíce původních obyvatel pryč, noví osídlenci na jejich místo. Před osmdesáti lety se severní Morava a Slezsko proměnily jako nikdy předtím. Poválečnou výměnou obyvatel, ale také dalšími aspekty,...
Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...
Poprvé po deseti letech nemohou moravskoslezští policisté s uspokojením oznámit, že se v uplynulém roce podařilo vyřešit všechny vraždy. Stále jim totiž zbývá objasnit jeden případ nejzávažnější...
Lednové mistrovství republiky v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích byla předzvěst mnohem větších závodů, které by fanoušci mohli vidět v Ostravě. Pokud vše dobře dopadne, elitní cyklokrosaři pojedou...
Jedna z největších českých filmových hvězd Iva Janžurová bude hlavním hostem letošního těšínského filmového festivalu Kino na hranici, který se uskuteční od 29. dubna do 3. května.
Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí Švestky Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice...
Mumie, údajné mimozemšťany, kanibalské tvory, neuvěřitelné vynálezy z Antiky i lebky trpaslíků nebo mariánská zjevení představuje v Šenově u Ostravy Arnošt Vašíček, jeden z nejproslulejších...
Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i pětiměsíčního kojence si do péče převzali...
Netradiční záchranu provedli o víkendu hasiči v Karviné. Tropický papoušek druhu ara ararauna se tam zaklínil ve špici koruny vysokého stromu a nedokázal sám slétnout. Záchranná akce měla šťastný...
Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...