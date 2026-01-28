OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Josef Gabzdyl
  13:29
Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií hornictví na Ostravsku a Karvinsku. Sice nelze obsáhnout vše, co tento průmysl regionu přinesl a vzal, i tak to bude cesta zajímavá.
Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt... Tak vypadaly na Ostravsku první doly těžící černé uhlí. Franz Josef hrabě Wilczek. Těžká dřina nečekala v dole ostravsko-karvinského revíru jen lidi. Pod zemí... Unikátní fotografie Dolu František v Karviné z června 1894, tedy v době... Po karvinském neštěstí se začalo o něco více myslet na bezpečnost v dolech. Jen... Kreslíř Nových ilustrovaných listů zachytil situaci po střelbě četnictva do... Důl Anseml v Ostravě pod Landekem. ZA ČASŮ ÚDERNÍKŮ. Sídlo národního podniku OKD v 50. letech. Mezi součásti „černé Ostravy“ patřily desítky let i lanovky přepravující vozíky... Hornictví výrazně změnilo ráz krajiny na Ostravsku a Karvinsku. samozřejmou... Pamětníci například vzpomínají, jak horníci občas přejížděli městem tramvají....

20. listopadu 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

S vyčištěním pozemků může pomoci stát, radí Ostravě inspekce. Řízení nezahájí

Pozemky v Colony Ridge na prodej. Cedule s podobnými nápisy jsou všude u cesty....

Stavební pozemky znečištěné nebezpečným odpadem v Ostravě-Hošťálkovicích prověřila Česká inspekce životního prostředí. Protože nezná původce navezeného odpadu, řízení nezahájí. Zástupcům obvodu,...

29. ledna 2026  6:19

Paradoxy odsunu. Po válce z Opavy vysídlili i psychiatrické pacienty, říká historik

Premium
Historik Slezského zemského muzea v Opavě Ondřej Kolář

Statisíce původních obyvatel pryč, noví osídlenci na jejich místo. Před osmdesáti lety se severní Morava a Slezsko proměnily jako nikdy předtím. Poválečnou výměnou obyvatel, ale také dalšími aspekty,...

28. ledna 2026

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  17:43

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

28. ledna 2026  13:29

Ostravská kriminálka má po letech nevyřešenou vraždu, seniora našli v bytě

Ilustrační snímek

Poprvé po deseti letech nemohou moravskoslezští policisté s uspokojením oznámit, že se v uplynulém roce podařilo vyřešit všechny vraždy. Stále jim totiž zbývá objasnit jeden případ nejzávažnější...

28. ledna 2026  13:11

Van der Poel s van Aertem v Ostravě? Organizátoři musejí nejdřív sehnat peníze

Wout van Aert na zasněžené trati cyklokrosového závodu v Molu, za ním se...

Lednové mistrovství republiky v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích byla předzvěst mnohem větších závodů, které by fanoušci mohli vidět v Ostravě. Pokud vše dobře dopadne, elitní cyklokrosaři pojedou...

28. ledna 2026  11:23

Festival Kino na hranici oznámil hlavního hosta, bude jím Iva Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Jedna z největších českých filmových hvězd Iva Janžurová bude hlavním hostem letošního těšínského filmového festivalu Kino na hranici, který se uskuteční od 29. dubna do 3. května.

28. ledna 2026  6:54

VIDEO: Muž se na ulici svlékl donaha a zkoušel řídit dopravu, skončil v nemocnici

Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici

Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí Švestky Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice...

27. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  14:35

Mumie, kanibalové, lebky trpaslíků. Záhadolog Vašíček vystavuje své best of

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...

Mumie, údajné mimozemšťany, kanibalské tvory, neuvěřitelné vynálezy z Antiky i lebky trpaslíků nebo mariánská zjevení představuje v Šenově u Ostravy Arnošt Vašíček, jeden z nejproslulejších...

27. ledna 2026  14:26

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i pětiměsíčního kojence si do péče převzali...

27. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  11:13

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Tropický papoušek uvázl za krk vysoko ve větvích. Hasiči ukázali video ze záchrany

Hasiči v Karviné zachraňovali papouška uvázlého v koruně topolu. (24. ledna...

Netradiční záchranu provedli o víkendu hasiči v Karviné. Tropický papoušek druhu ara ararauna se tam zaklínil ve špici koruny vysokého stromu a nedokázal sám slétnout. Záchranná akce měla šťastný...

27. ledna 2026  11:07

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.