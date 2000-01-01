náhledy
Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se posledním děním v lokalitě na území obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kolonie finských domků vznikla na přelomu 40. a 50. let minulého století pro zaměstnance černouhelného Dolu Jan Šverma, název dostala po blízkém Dolu Bedřich, ve kterém se však nikdy netěžilo. Finské domky měly být jen provizorním řešením s dobou životnosti maximálně čtyřicet let. Až do roku 1997 byly v majetku OKD, pak je získalo město Ostrava a svěřilo obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Autor: Archiv MF DNES
Obyvatele Bedřišky několikrát veřejně podpořil prezident Petr Pavel, dokonce kolonii minulý rok v červenci osobně navštívil. Na fotografii s bojovnicí za setrvání obyvatel v lokalitě Evou Lehotskou.
Autor: Kancelář prezidenta ČR
Obyvatelé Bedřišky odmítají, že by žili ze sociálních dávek a byli dlužníky, jak často zní kritika. Upozorňují, že doba, kdy za někdejší starostky Liany Janáčkové obvod stěhoval do Bedřišky problémové nájemníky, z čehož pramenily četné problémy, je dávno pryč.
Autor: Kancelář prezidenta ČR
Na podporu kolonie se staví řada lidí z celé země, některé lze označit i za aktivisty. Jenže ti se občas uchylují k problematickým skutkům, jako například letos v srpnu bylo posprejování mariánskohorské radnice hnědou barvou.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Současné bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Obvod je několikrát vyzval, aby místo opustili a přijet museli policisté.
Autor: Josef Gabzdyl, iDNES.cz
Protestující na střeše posledního nezbouraného domu měli výdrž a na výzvy reagovalo další větší množství podporovatelů z celé republiky. A na střeše se pravidelně střídali. Politici odmítali násilné sundání aktivistů s tím, že nechtějí situaci dále vyhrotit.
Autor: Josef Gabzdyl, iDNES.cz
Vedení radnice v čele se starostou Patrikem Hujdusem argumentuje tím, že mnohé objekty jsou už dlouho neobyvatelné, pustnou a jsou nebezpečné. Nadto už neprodlužuje nájmy a lidem nabízí náhradní bydlení, protože opravy starých finských domků by údajně byly nákladné. Politici tak jasně dávají najevo, že Bedřišku v současné podobě už nechtějí.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Místní oponují, že se jim tam žije nyní dobře a odejít nechtějí. Mnozí z nich jsou ochotní si domky odkoupit. Odmítají, že by stav některých domků byl špatný. Doufají, že by se Bedřiška mohla stát druhou ostravskou Vesničkou soužití.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Kolonie je plná různých výzev a hesel, jenže postupem času realita vítězí nad proklamovanými tužbami.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Velkým zásahem do snah na záchranu kolonie se stalo pondělí 8. prosince. Policie před čtvrtou hodinou ráno obsadila okolí posledního domu určeného k demolici, který aktivisté bránili. Jenže na střechu kvůli rodině ze sousední poloviny dvojdomku šplhali až okolo šesté hodiny. A demolice mohla začít...
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Netrvalo dlouho a po polovině z dvojdomku zůstala plocha s hromadou trosek. Plán na současnou etapu demolic byl naplněn.
Autor: Jaroslav Ožana, ČTK
Obvod nabídl rodině z druhé poloviny domku přechodné ubytování v hotelu, ta to však odmítla. Dvě malé děti dali k babičce, dospělí zůstali doma.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hotovo! Demolice pro letošní rok prý skončily, vize obvodu je jasná. Bedřiška v současné podobě asi končí a obyvatelům nebudou obnovovány nájemní smlouvy. Ti se s tím však stále nechtějí smířit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA