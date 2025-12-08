OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku

Josef Gabzdyl
  17:49
Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se posledním děním v lokalitě na území obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny... Ostravská kolonie Bedřiška z výšky (12. listopadu 2025) Prezident Petr Pavel prochází ostravskou kolonií Bedřiška s bojovnicí za... Transparent v kolonii Bedřiška při návštěvě prezidenta Petra Pavla (19.... Aktivisté v noci počmárali radnici v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky... Policie v ostravské kolonii Bedřiška (13. listopadu 2025) Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška (13.... Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však... Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však... Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však... Policisté v ostravské kolonii Bedřiška zajistili prostor okolo domu, který před... Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

