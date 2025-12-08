|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...
Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení
Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...
ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů
Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově
Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku
Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...
Domy lidem. Podporovatelé bourané Bedřišky protestovali na zastupitelstvu obvodu
Podporovatelé ostravské osady Bedřiška přišli dnes krátce před polednem protestovat na jednání zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na místě rozvinuli transparenty, na nichž například měli...
Auto narazilo do stromu, senioři se zranili. Někdo mě ohrozil a ujel, řekl řidič
Vážnou dopravní nehodou se zabývají policisté na Novojičínsku. V neděli před polednem tam havaroval senior, který se svým vozem vyjel ze silnice a narazil do stromu. Muž po nehodě řekl, že ho...
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...
Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu
Italská společnost Brembo, která vyrábí v průmyslové zóně v ostravské Hrabové brzdové a další hliníkové komponenty pro auta, nakoupila technologie na rozšíření výroby, přestože není jisté, zda k tomu...
Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka
Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední
Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...
V Bělském lese je nová stezka, lidé projdou potokem suchou nohou
Měří více než půl kilometru a pomáhá ve zpřístupnění největšího ostravského lesoparku. Nová stezka vede návštěvníky Bělského lesa do meandrujícího Výškovického potoka v místech, kde se nedalo projít...
Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře
Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů
Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...
Fotograf Viktor Kolář vydal novou Ostravu, mapuje šedesát let jeho tvorby
Jeho černobílé fotografie nesou všechny rysy hornického a průmyslového města, ale výsledný obraz Ostravy je spíš poetický než popisný. Fotograf Viktor Kolář vydal publikaci, jež mapuje jeho více než...