Opavská lesní navzdory soudu nechává oboru zavřenou, zákon prý neporušuje

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a nedávno i Nejvyššího správního soudu (NSS) má být ale obora, kterou vede vyhledávaná turistická trasa, průchozí. S počínáním Opavské lesní nesouhlasí ani představitelé okolních obcí. Podle starosty Vítkova Pavla Smolky firma nemá jediný zákonný důvod, na jehož základě by prostor mohla uzavřít.

Pokračuje tak spor o uzavření obory, přes kterou vede cesta využívaná v minulosti cyklisty i pěšími turisty. Obora je na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata.

„Společnost Opavská lesní se žádného protiprávního jednání nedopustila ani nedopouští a žádáme širokou veřejnost, aby tento prostý fakt respektovala,“ uvedl Bittner.

Náměstek Opavské lesní tvrdí, že Nejvyšší správní soud v Brně nerozhodoval o zprůchodnění obory Jelenice, ale o firmou podané kasační stížnosti, která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Ostravský soud zrušil opatření obecné povahy, jímž na počátku sporu vítkovský stavební úřad uzavření obory pro veřejnost umožnil.

„S tímto rozhodnutím (NSS) se (společnost Opavská lesní) momentálně seznamuje. Očekáváme minimálně pokračování správního řízení před Městským úřadem ve Vítkově,“ doplnil Bittner.

Stavební úřad pochybil v rozhodnutí

Náměstek dodal, že krajský úřad před nedávnem navíc zrušil další rozhodnutí stavebního úřadu ve Vítkově, jež nařizovalo odstranění černé stavby v podobě branky, kterou je obora nyní uzavřena. „Přičemž odvolací orgán vyhodnotil postup stavebního úřadu ve Vítkově i samotné rozhodnutí jako zcela zmatečné a zavádějící,“ uvedl Bittner.

S tím však nesouhlasí starosta Vítkova Pavel Smolka. Podle něj firma překrucuje fakta a poskytuje zavádějící informace. Řekl, že rozhodnutí o odstranění úpravy v oplocení bylo sice zrušeno, ale pouze z formálních důvodů.

„Kraj v rozhodnutí našel formální chyby. Náš stavební úřad rozhodnutí vydá znovu. Už správně,“ řekl starosta. Dodal, že v rozhodnutí krajského úřadu je navíc jednoznačně uvedeno, že případné uzavření obory podléhá stavebnímu povolení, které však společnost nemá.

Obora je uzavřená skoro dva roky

Spor o průchod oborou vedou zástupci Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil a obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost a zároveň i žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí ostravského soudu.

Odklad NSS zamítl už dříve, počátkem ledna pak zamítl i samotné odvolání. „Rozhodnutí už máme k dispozici. Jsem rád, že to takto dopadlo. V rozhodnutí je vše pěkně vysvětleno. Jde hlavně o to, že zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka,“ uvedl Smolka.

Už dřív ale vyjádřil obavu z toho, že společnost Opavská lesní s otevřením obory nebude spěchat. „Dopisem jsem se už obrátil na předsedu představenstva firmy, podnikatele Jindřicha Grossera. Vznesl jsem dotaz, kdy hodlá napravit protiprávní jednání a oboru otevřít. Už dlouho neexistuje žádný právní důvod, který by je k uzavření opravňoval,“ uvedl starosta.

Lidé mají mít možnost volně projít krajinou

Podstatou sporu u NSS byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje.

Jakékoliv omezování vstupu veřejnosti do honitby „musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy“, uvedl předseda soudního senátu Viktor Kučera. Odkázal konkrétně na lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice, kde její provozovatelé provozují komerční lovy, byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let.

Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby.