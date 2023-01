Uzavřená opavská obora se stala terčem vandala, podpálil její vstupní bránu

Zatím neznámý člověk bránu obory poničil 30. prosince okolo osmé hodiny večer.

„Někdo tam úmyslně poškodil sloupy a elektroinstalaci. Do všech tří nosných dřevěných sloupů brány vyvrtal tři desítky děr, tyto následně naplnil hořlavou tekutinou a zapálil,“ popsal mluvčí policie René Černohorský s tím, že elektroinstalace byla přerušená i na několika dalších místech obory.

Vandal zničil také fotopast, několik kamer, wifi anténu a další elektro součástky. Škoda se tak vyšplhala na 100 tisíc korun.

Majitelem obory, skrz kterou vede turistická stezka, je firma Opavská lesní. Ta ale i přes nařízení soudů nechává bránu již několik let uzavřenou, za což sklízí kritiku veřejnosti i okolních obcí. Policie tak zjišťuje, zda by vandalský čin nemohl být projevem nesouhlasu s jednáním firmy.

Opavská lesní se po viníkovi chystá škodu vymáhat. „Věřme v dobrou práci policie, která jistě pachatele dopadne,“ uvedl správní náměstek firmy Tomáš Bittner.

Firma nechává oboru uzavřenou údajně kvůli klidu zvěře a tvrdí, že podle výkladu svých právníků je v právu. Vstupní brána do obory se však považuje za černou stavbu, a stavební úřad proto zahájil trestní řízení. To je stále v procesu a mohlo by vyústit i exekucí či násilným zbouráním brány.

Po neznámém pachateli policie zatím stále pátrá. Jakékoli informace, které by mohly vést k objasnění činu, mohou lidé sdělit hradecké policii na čísle 974 737 731 nebo na bezplatné lince 158.