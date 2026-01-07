Rok a půl po povodni začne oprava trati na Hlučínsko. Část bude zcela nová

Žaneta Motlová
  16:16
Ještě letos se začne stavět, příští rok na podzim vyjedou první vlaky. Správa železnic právě vyhodnocuje tendr na vyprojektování a stavbu povodní zcela zničeného úseku na trati Opava–Hlučín. Přihlásili se tři zájemci. Mezi Opavou a Malými Hošticemi vznikne zcela nová trať včetně železniční estakády, jež překlene veškerá zaplavovaná území.
Fotogalerie1

Povodní poničená železniční trať mezi Opavou a Hlučínskem (16. září 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Nepůjde o rekonstrukci do původního stavu, ale o zásadní úpravy trati s důrazem na zajištění převedení případných povodňových průtoků vody. To má kromě dalších úprav daného úseku umožnit právě souvislá vícepólová estakáda o délce přibližně 300 metrů,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda projekt, na jehož uskutečnění státní podnik v listopadu vypsal veřejnou zakázku.

„Do soutěže jsme obdrželi celkem tři nabídky. V současné době probíhá jejich vyhodnocování. Začátek samotných stavebních prací se předpokládá ještě v letošním roce a obnovení provozu na trati potom příští rok na podzim,“ shrnul Gavenda.

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Správa železnic původně zvažovala dvě varianty obnovy zničeného úseku. První variantou byla obnova železničního valu v původní trase s novými propustky a dalšími úpravami, druhou zvažovanou možností pak zcela nová trať s estakádou, jež celé rizikové území překlene.

Loni zpracovaná hydrotechnická studie ukázala, že minimalizovat škody v případě dalších povodní dokáže právě estakáda, která povede nad pravidelně zaplavovanou oblastí. Problém s poškozením totiž trať mezi Opavou a Malými Hošticemi měla už při velké vodě v roce 1997.

Povodeň v září 2024 pak tento zhruba půlkilometrový úsek zcela zdevastovala. Zničila značnou část železničního náspu a pobořila také železniční most přes řeku Opavu, nad kterou po povodni zůstaly viset jen koleje.

Estakáda lépe odolá náporu vody

Estakáda je lepší variantou i podle vodohospodářů. „Je vhodnější než původní most se dvěma inundačními mosty, a to z důvodu mnohem vyšší průtočné kapacity a zlepšení odtokových poměrů za povodní,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Novou variantu vnímá jako důležitý dílek protipovodňové ochrany i město Opava. Nové řešení zjednoduší odtok vody právě z Opavy. „Trať nebude stát přímo v místě, kde se při povodních hromadí voda, ale překlene ho. To umožní lepší průchod vody krajinou a výrazně sníží riziko poškození,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný a dodal, že důležitou součástí obnovy bude i úprava výškového vedení trati.

Silnice rozbité povodní se daří obnovovat rychle, na železnici to trvá déle

Na kolik celá stavba vyjde, bude známé po vyhodnocení tendru. „V soutěži však byla pro uchazeče stanovena nejvyšší přípustná nabídková cena, a to 577 203 677 korun bez DPH,“ připomněl Gavenda.

Trasa z Opavy na Hlučínsko je v kraji posledním nezprovozněným úsekem po povodni. Po druhé nejvíce poškozené trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem začaly vlaky jezdit loni v červnu. Vlaky mezi Opavou a Hlučínskem nahrazují autobusy. Podle zástupců obcí na trase plnohodnotně. Na obnovu trati však obce čekají a ty, jež mají rizikový úsek blízko, oceňují i nové řešení trasy.

„Autobusy dopravu nahradily a nemáme žádnou odezvu, že by si lidé stěžovali. Je ale dobře, že se provoz vlaků obnoví, je to důležitá spojnice Opavy a obcí směrem na Hlučín. Díky estakádě bude mít voda lepší odtok a už nevznikne takový problém jako teď při povodni,“ konstatoval například starosta Velkých Hoštic David Benek.

18. září 2024

Povodně 2024

7. ledna 2026  13:18

