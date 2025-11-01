Unikátní oprava. Věž poutního kostela je dole, na trávníku ji stavbaři rozeberou a zase složí

Poutnímu kostelu Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na krnovském kopci Cvilín chybí jedna z věží. Stavbaři ji s pomocí jeřábu sundali a přímo před kostelem ji rozeberou. Je v tak havarijním stavu, že se musí doslova postavit znovu. Unikátní obnovu odborníci provádějí přímo na trávníku.
Přímo před poutním kostelem odborníci věž odpláští, rozeberou a obnoví krov,...

Přímo před poutním kostelem odborníci věž odpláští, rozeberou a obnoví krov, dají nové krytí, makovici i kříž. | foto: Dita Círová, MÚ Krnov

Poutní kostel na vrchu Cvilín u Krnova
Přímo před poutním kostelem odborníci věž odpláští, rozeberou a obnoví krov,...
Přímo před poutním kostelem odborníci věž odpláští, rozeberou a obnoví krov,...
Přímo před poutním kostelem odborníci věž odpláští, rozeberou a obnoví krov,...
„Stav je ještě o trošku horší, než jsme předpokládali,“ uvedl Michal Neugebauer z Biskupství ostravsko-opavského, který má opravy na starosti. Po rozebrání krytiny a bednění věž čeká detailní kontrola památkářů, podle jejíchž výsledků vznikne harmonogram obnovy.

Čelist svaté Anežky. Chrám v Krnově získal z Říma vzácnou relikvii

Zatím má věž za sebou první průzkum památkářů. „Ještě není rozkryto vše, co bychom potřebovali. Hodně velkou roli hraje počasí, které nám příliš nepřeje,“ dodal Neugebauer.

Revize koruny zdiva prozatím ukázala, že bude nutné ji přezdít, protože není v dobrém stavu. V plánu je také mykologický průzkum zdiva.

Jak dlouho vše potrvá, tedy nelze odhadnout a stejně tomu bylo s termínem samotného snímání věže, na který se čekalo dva týdny. „Závisel na počasí a síle větru,“ konstatoval vedoucí odboru dotačních projektů biskupství Miroslav Přikryl.

Poutní kostel na vrchu Cvilín u Krnova

Obnova věže je součástí velké rekonstrukce kostela, jež začala loni v říjnu. „Za námi je oprava první, severovýchodní věže, kde se vyměnilo bednění, opláštění, hromosvody a opravily části fasády. To se dělalo z lešení přímo na věži,“ popsal aktuální fázi Přikryl.

Doplnil, že se pracuje i na elektroinstalaci a zevnitř i zvenčí na soklu, tedy spodní části zdi kostela, a to jak u věží a průčelí, tak po celém obvodu presbytáře a lodi.

OBRAZEM: S masivním křížem a modlitbami. Věřící vystoupali na posvátný Cvilín

Jihozápadní věž opravit z lešení nešlo, musela kvůli velmi špatnému stavu na zem. Tam se celá rozebere a obnoví, včetně krovu, krytiny, makovice i kříže. Použijí se při tom některé původní prvky.

Oprava kostela přijde na 19 milionů korun. Přes 13 milionů jde z evropské dotace, 4 miliony přispěl kraj a 600 tisíci město Krnov. Zbytek platí biskupství a řád minoritů.

Hotovo bude příští rok. Kostel je po celou dobu oprav přístupný.

