„Žádná taková výměna v Česku dosud neproběhla. Nemáme možnost čerpat z jiné realizace a celý postup musíme vytvářet od začátku sami,“ vysvětlil restaurátor Tomáš Oršový.
Vše navíc závisí na tom, jak je venku. „Když prší nebo když je teplota vyšší než třicet stupňů, není možné pokračovat,“ dodal odborník.
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Restaurátoři při práci vycházejí z podrobného stavebně-historického průzkumu skleněné dominanty prvorepublikového obchodního domu. Na výměnu nemají žádný návod z minulosti, využít nemohou ani postupy původních stavitelů.
Ti totiž kopuli zbudovali najednou, s pomocí bednění, na němž vytvořili konstrukci, vyskládali do ní luxfery a zalili pojivem. Práci v roce 1928 zvládli za rekordní tři měsíce.
Dnes se však vyměňují jen skleněné prvky, z původní železobetonové konstrukce kryté terazzem, směsí cementu a ušlechtilých kamenných drtí, musí zůstat maximum.
Luxfery restaurátoři vyjímají kus po kusu. Každý vyříznou diamantovým kotoučem, místo po něm vyčistí a usadí tam nový. Mění všechny, ty původní nevratně poškodilo letité zatékání i požár v roce 2004.
Sklárna tytéž luxfery stále vyrábí. Ale už končí
„Opravujeme i samotnou konstrukci. Ta je v poměrně dobrém stavu, převážně dotmelujeme prasklinky. Na umístění luxfer používáme speciální epoxidové lepidlo,“ dodal Oršový.
Nové luxfery jsou přesnými kopiemi těch původních. Ty se v Česku totiž i po sto letech v téže podobě vyrábějí. „Sklárna odlévá plné sklo ručně do forem. Protože s touto produkcí končí, vzniká také zásoba pro případné budoucí opravy,“ upřesnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Hotovo by mělo být do konce října. Kompletní obnova stoleté kopule přijde na 20 milionů korun.