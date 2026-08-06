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Jako řešit rébus. Experti mění luxfery v kopuli opavské Bredy, postup museli vymyslet

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  6:01
Odborníci právě obnovují skleněnou kopuli někdejšího obchodního domu Breda v...

Odborníci právě obnovují skleněnou kopuli někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Kus po kusu mění všech jejích 4 290 luxferů | foto: město OpavaMAFRA

Nové luxfery jsou přesnými kopiemi těch původních.
Původní luxfery nevratně poškodilo letité zatékání i požár v roce 2004.
Poškozeno je 95 procent původních luxferů v kopuli Bredy, mění se ale všechny....
Restaurátoři vyměňují jen skleněné prvky. Z původní železobetonové konstrukce...
17 fotografií
Odborníci právě obnovují skleněnou kopuli někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Kus po kusu mění všech jejích 4 290 luxferů. Je to jako obří hlavolam. Jednotlivé skleněné části vyřezávají a mění jen střídavě, vždy na protilehlých stranách polokoule. Pokud by jich totiž ubylo příliš mnoho na jednom místě, naruší to stabilitu celé konstrukce.

„Žádná taková výměna v Česku dosud neproběhla. Nemáme možnost čerpat z jiné realizace a celý postup musíme vytvářet od začátku sami,“ vysvětlil restaurátor Tomáš Oršový.

Vše navíc závisí na tom, jak je venku. „Když prší nebo když je teplota vyšší než třicet stupňů, není možné pokračovat,“ dodal odborník.

Opavské Bredě se rýsuje budoucnost. Plánují zde divadlo, dílny i bar na střeše

Restaurátoři při práci vycházejí z podrobného stavebně-historického průzkumu skleněné dominanty prvorepublikového obchodního domu. Na výměnu nemají žádný návod z minulosti, využít nemohou ani postupy původních stavitelů.

Ti totiž kopuli zbudovali najednou, s pomocí bednění, na němž vytvořili konstrukci, vyskládali do ní luxfery a zalili pojivem. Práci v roce 1928 zvládli za rekordní tři měsíce.

Odborníci právě obnovují skleněnou kopuli někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Kus po kusu mění všech jejích 4 290 luxferů
Nové luxfery jsou přesnými kopiemi těch původních.
Původní luxfery nevratně poškodilo letité zatékání i požár v roce 2004.
Poškozeno je 95 procent původních luxferů v kopuli Bredy, mění se ale všechny. Staré a nové sklo by mělo jiný odstín.
17 fotografií

Dnes se však vyměňují jen skleněné prvky, z původní železobetonové konstrukce kryté terazzem, směsí cementu a ušlechtilých kamenných drtí, musí zůstat maximum.

Luxfery restaurátoři vyjímají kus po kusu. Každý vyříznou diamantovým kotoučem, místo po něm vyčistí a usadí tam nový. Mění všechny, ty původní nevratně poškodilo letité zatékání i požár v roce 2004.

Sklárna tytéž luxfery stále vyrábí. Ale už končí

„Opravujeme i samotnou konstrukci. Ta je v poměrně dobrém stavu, převážně dotmelujeme prasklinky. Na umístění luxfer používáme speciální epoxidové lepidlo,“ dodal Oršový.

Nové luxfery jsou přesnými kopiemi těch původních. Ty se v Česku totiž i po sto letech v téže podobě vyrábějí. „Sklárna odlévá plné sklo ručně do forem. Protože s touto produkcí končí, vzniká také zásoba pro případné budoucí opravy,“ upřesnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Hotovo by mělo být do konce října. Kompletní obnova stoleté kopule přijde na 20 milionů korun.

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