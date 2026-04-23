Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Žaneta Motlová
  16:28
Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze zprovoznit, pokud město nechá podepřít bazénovou vanu a stav nosných prvků bude hlídat. Ve hře je ale i varianta mobilního bazénu.
Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození teď určí stavebnětechnický průzkum. | foto: město Krnov

Budova Městských lázní v Krnově slouží od roku 1973.
Potíže se statikou má především podpěrná konstrukce bazénové vany krnovského krytého bazénu, na jejíž nosných sloupech jsou trhliny.

„Závěr statiků je takový, že napuštění bazénové vany je možné, pokud dočasně podepřeme bazénovou vanu v místě nejvíce poškozených a namáhaných sloupů,“ nastínila vedoucí odboru investic krnovské radnice Klára Hazuchová.

Protože není potřeba stavební povolení, plánuje Krnov začít co nejdříve. Jen podepřít vanu však nestačí. Odborníci trvají i na pravidelném monitoringu železobetonové konstrukce – před napuštěním bazénu, po něm i během provozu.

„Také musíme rychle zadat zpracování projektové dokumentace na sanaci bazénové vany a zesílení železobetonových konstrukcí,“ dodala Hazuchová. K tomu už je povolovací proces nutný, opravovat se ale poté může průběžně. Podle statiků by mělo být hotovo nejpozději do poloviny příštího roku.

Mobilní, nebo původní? Rozhodnou náklady

Krnov zatím náklady odhaduje na jednotky milionů a zastupitelé už na to začátkem dubna schválili uvolnění čtyř milionů korun. Ve hře je ale stále i druhá varianta – postavení mobilního bazénu a jeho překrytí nafukovací halou.

Krnov si nechal zpracovat tři varianty s různým počtem drah včetně nákladů na provoz. Ty porovná s projektem na obnovu starého bazénu, až bude k dispozici. „O tom, která varianta se nakonec uskuteční, rozhodne zastupitelstvo,“ sdělil starosta Krnova Tomáš Hradil.

V obou případech půjde o dočasné řešení. Do šesti let chce Krnov v areálu koupaliště postavit zcela nový krytý bazén.

Zavřený bazén v Krnově komplikuje plaveckou výuku. Je dražší a děti musí dojíždět

Zavřený bazén je problém pro školy i oddíly. Školáci jezdí do 36 kilometrů vzdálené Břidličné, což způsobuje významné časové ztráty a výuku plavání prodražuje. Výdaje školám dorovnává Krnov. Město kompenzuje také vyšší náklady oddílům plavání a vodní záchranné služby. Ti trénují v bazénech v Břidličné, Bruntále a v Ostravě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.