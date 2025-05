Děti se díky projektu Obědy do škol nejen najedí, ale také lépe zapadnou do kolektivu. | foto: Krajský úřad MSK

„Moravskoslezský kraj vyhlásil pokračování programu Obědy do škol. Pro školní rok 2025/2026 je vyčleněno 49 milionů korun. Příjem žádostí spustíme 16. června a potrvá do 30. září,“ informovala mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.

V jídelnách mohou díky podpoře spolu s ostatními jíst děti z mateřských, základních i středních škol, jejichž rodiče pobírají příspěvek na dítě, humanitární dávky nebo je doporučí ředitel školy či sociální pracovník. O podporu žádají školy.

Obědy do škol ● Projekt v Moravskoslezském kraji poskytuje školní obědy dětem v hmotné nouzi od školního roku 2017/2018. ● Od školního roku 2023/2024 se rozšířil i na středoškoláky. ● Počet podpořených dětí roste. Ze zhruba dvou tisíc v počátcích až po letošní necelé čtyři tisíce. ● V tomto školním roce se zapojilo 163 škol, které v součtu požádaly o 58 milionů korun.

„V aktuálním školním roce je zapojeno 163 škol, požádaly o 58 milionů korun. V předchozím školním roce jich bylo 104. Počty dětí budeme znát až po vyúčtování po prázdninách. Odhadem by to mohlo být 3 900 dětí,“ vyčíslila letošní bilanci Birklenová.

Drtivou většinu strávníků tvoří žáci základních škol. Zástupci škol potvrzují mírný růst zájmu. „Jde u nás o dvě procenta dětí a pozvolna jich přibývá. Do dalšího ročníku se plánujeme zase přihlásit,“ uvedla například ředitelka opavské ZŠ Boženy Němcové Ivana Lexová.

Zhruba deset až dvanáct dětí z celkových tří set padesáti bezplatně obědvá v ZŠ T. G. Masaryka v Opavě. „Jde plus minus o tytéž děti,“ konstatoval ředitel Aleš Moravec.

Nezastupitelnou roli projekt hraje tam, kam chodí vysoké procento znevýhodněných. „Obědy takto odebírají tři čtvrtiny dětí, o trend je spíše vzestupný. Letos jde asi o sto osmdesát obědů, pro příští rok bychom počítali se dvěma sty,“ nastínila zástupkyně ředitelky bruntálské ZŠ Petrin Jana Kulhánková.

Dodala, že pro děti je to často jediné teplé a kvalitní jídlo za den. „Velký dopad to má také v oblasti komunitního setkávání. Děti chodí s ostatními do jídelny, necítí se vyčleněné,“ vysvětlila.

Školy však trápí potíže s odhlašováním obědů při nepřítomnosti dětí. Když rodina oběd neodhlásí, zdarma jej mít nemůže. „Jsou bohužel rodiče, kterým je to jedno a je problém to vymáhat. Někdy dítě takto doplácí i čtyři sta korun měsíčně. Tady už nevidím nutnost podporu poskytovat,“ uvedla Ivana Lexová.

Jana Kulhánková potvrdila nutnost práce s rodinami. „Máme sociálního asistenta, který s rodinami pracuje, třídní učitelé pomáhají. Je to mravenčí každodenní práce.“

Na středních školách jde o jednotlivce

Středoškoláci obědvají zdarma teprve dva roky. Podporu čerpají jen jednotlivci. „Do dalšího roku se přihlásíme a možnost nabídneme. Jde ale o jednotky dětí,“ potvrdila například zástupkyně ředitele SOŠ a VOŠ Kopřivnice Lenka Kulová.

Novojičínská SŠ technická a zemědělská podle ředitelky Barbory Bezunkové další zapojení teprve zvažuje. „Podporu nabízíme čtyřem až pěti žákům z celkových pěti set padesáti. Zájem spíše není,“ vysvětlila.

V čerpání financí na obědy pro děti ohrožené chudobou je region v republice lídrem. „Čerpá nejvyšší objem financí ze všech krajů,“ sdělil Jakub Augusta z ministerstva práce a sociálních věcí.

V minulém školním roce se do projektu na základě potvrzení úřadů práce zapojilo 30 procent dětí v hmotné nouzi ze severu Moravy a Slezska. I to je oproti ostatním nadprůměr.

Podle náměstkyně hejtmana Šárky Šimoňákové je cílem projektu usnadnit dětem v nouzi životní příběh. „Obědy do škol nejsou jen o jídle. Jsou o důstojnosti, rovnosti a šanci na plnohodnotné vzdělávání a začlenění do kolektivu. Děti za situaci, ve které se ocitla jejich rodina, rozhodně nemohou,“ uvedla náměstkyně.

Kraj projekt dotuje desetinou z celkové částky. Zbytek kryjí evropské peníze.