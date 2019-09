Svátek pro město. ŘSD zahájilo budování druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku

„Trvalo to 25 let od okamžiku, kdy byla schválena trasa obchvatu Frýdku-Místku, teprve dnes se začíná kopat jeho druhá část. Je to takový svátek pro celé město,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. „Podle posledních měření by mělo městem projíždět až padesát tisíc automobilů denně, po obchvatu by mělo jezdit až 25 tisíc automobilů denně, v podstatě celá tranzitní doprava.“



4,3 kilometru dlouhá část obchvatu Frýdku-Místku by měla být dokončena v roce 2022.

„Doposud jsme vynaložili na přípravu stavby 369 milionů korun, cena stavby byla vysoutěžena za 1,97 miliardy korun. Peníze jsou připraveny, na příští rok počítáme se zhruba 750 miliony korun,“ řekl Tomáš Blecha ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který stavbu financuje.

Stavba obchvatu Frýdku-Místku byla rozdělena na dvě etapy kvůli problémům se získáváním stavebních povolení. Hlavním problémem byl přechod přes chráněné území okolo řeky Morávky. Odpůrci stavby se opakovaně odvolávali, stížnosti řešil i Ústavní soud. Až po jeho rozhodnutí mohlo padnout konečné rozhodnutí o zahájení stavby. Po dokončení obchvatu, které je plánováno na rok 2022, by v kraji měla vzniknout dálnice D48 od Bělotína až po Český Těšín vedoucí paralelně s dálnicí D1.

Stavba dálnice mezi křižovatkou u Rybí na Novojičínsku a Rychalticemi už běží, chystá se rekonstrukce silnice od Bělotína po Rybí.

U obchvatu Třince zbývá vyvlastnit poslední pozemek

Ve stejný den, kdy Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku, informovala primátorka Třince Věra Palkovská o pokroku v přípravě stavby zbývajícího třetího úseku obchvatu Třince mezi Nebory a Třanovicemi. „Splnily se všechny podmínky potřebné pro zahájení stavby, zbývá vyvlastnit už jen jeden pozemek, proto můžeme začít stavět,“ řekla Věra Palkovská. „Máme všechna potřebná stavební povolení, doufám, že kraj vyřeší vyvlastnění co nejrychleji.“

Zahájení dostavby třetí etapy obchvatu Třince bránilo nedokončené výběrové řízení na stavebníka. To už skončilo, proti výsledku se nikdo neodvolal, nedaleko Třince se tak může začít stavět zbývající část obchvatu, napojující obchvat na dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.

„Doufám, že se začne stavět ještě na podzim,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Ještě není podepsána smlouva se zhotovitelem, jakmile se tak stane, dá ŘSD pokyn, aby se začalo okamžitě stavět.“

5,4 kilometru dlouhý úsek mezi Třanovicemi a Nebory bude stát 1,97 miliardy korun a má být dokončen v roce 2022.