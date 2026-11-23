„Mohlo by to vytáhnout několik tisíc vozidel z centra Opavy. A to nejen tranzitních, ale i místních obyvatel, kteří mohou tuto část obchvatu využívat, aby se dostali z jednoho konce města na druhý,“ komentoval otevření obchvatu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Přesný odhad, o kolik aut v ulicích Opavy ubude, ale podle něj silničáři zatím nemají.
V pondělí otevřený úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí měří téměř 2,3 kilometru. Jeho výstavba trvala 21 měsíců a vyšla na necelých 400 milionů korun bez DPH. Součástí komunikace je pět mostů, převážná část trasy vede po násypech.
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Nová silnice má pomoci také sousedním Oticím, jejichž obyvatelé se dlouhodobě potýkají s kolonami. Dosud totiž obcí projížděla i část dopravy sjíždějící z nedokončeného jižního obchvatu Opavy.
„Fronta na dvacet minut nebyl problém. Nejhorší je ranní špička, když děti chodí do školy. Křižovatka je totiž přímo u školy a totéž je odpoledne od dvou do čtyř. Katastrofa,“ popsal situaci v obci nový starosta Otic Roman Janáček.
Podle něj by už otevřený úsek mohl odvést především část tranzitu směřujícího od Kylešovic na Slavkov, včetně kamionů. Jak výrazná úleva skutečně bude, ale ukáže až provoz v následujících dnech.
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„Mělo by to ulehčit, protože se odkloní z Otic tranzit, který přes Otice projížděl na Slavkov,“ řekl Janáček. Zásadní změnu očekává až po dokončení samostatného obchvatu Otic, který buduje Moravskoslezský kraj. „Já si myslím, že až bude kompletní i obchvat Otic, tak se ty fronty ztratí úplně,“ dodal.
Krajská stavba má být podle náměstka hejtmana pro dopravu Josefa Podstavky dokončena na přelomu let 2027 a 2028. Nová komunikace naváže na opavský obchvat a umožní objet zastavěnou část Otic.
Opava čeká na dokončení posledního úseku silničního okruhu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí. ŘSD už vypsalo výběrové řízení na stavbu tohoto přibližně 3,5 kilometru dlouhého propojení.
„V průběhu jara bychom měli vybrat zhotovitele. Někdy v jarních nebo letních měsících, podle vývoje výběrového a stavebního řízení, bychom měli stavbu zahájit,“ přiblížil Mátl.
Výstavba má podle něj trvat přibližně třicet měsíců, s dokončením celého okruhu silničáři počítají kolem roku 2030.
Obchvaty Opavy
Už od roku 2009 jezdí řidiči po spojce S1, jež dopravu od Ostravy vede mimo opavskou zástavbu na dnešní severní obchvat.
Severní obchvat vznikal ve dvou etapách a auta na něj vyjela v letech 2019 a 2023.
Několik let se také jezdí po první části jižního obchvatu, jež je v provozu od roku 2012. Odvádí dopravu od Ostravy směrem na Novojičínsko a naopak.
Druhá část jižního obchvatu právě vstupuje do ostrého provozu. Chybí třetí, západní část mezi výpadovkami na Olomouc a Bruntál. Stavba má začít v roce 2027.
Opavou podle ŘSD projíždí v některých úsecích kolem 18 až 20 tisíc vozidel denně. Po dokončení všech částí by se město mohlo stát prvním větším městem v Česku s kompletním silničním okruhem tvořeným propojením silnic první třídy.
„Konečně můžeme v Opavě dopravu řešit, převzít ty silnice,“ přivítal obchvat nový primátor Opavy Petr Czudek s tím, že dokončení okruhu by městu umožnilo lépe uspořádat dopravu v ulicích, které dnes slouží také tranzitu.
Při stavbě právě otevřeného úseku museli dělníci navézt téměř 200 tisíc metrů krychlových zeminy. Násypy byly podle Mátla nutné především kvůli vodohospodářským poměrům v území, kde jsou časté záplavy. Stavbaři přesto dokončili komunikaci v plánovaném termínu a jen s mírným navýšením ceny.
Přípravu obchvatu provázel také mimořádný archeologický nález. Odborníci při výzkumu u Hradeckého předměstí odkryli pozůstatky středověkého sídliště ze 13. století, včetně zahloubených staveb, zásobních jam a studny. Mezi nálezy byla také vzácná poutnická lahvička z přelomu 13. a 14. století.
Silničáři už zároveň připravují další dopravní stavby v okolí Opavy. Jednou z nich je obchvat Komárova, u kterého chtějí vypsat soutěž na zhotovitele v roce 2027. Zahájení prací by podle Mátla mohlo připadnout na rok 2028, bude však záležet na dostupnosti peněz ve státním rozpočtu.