Změňte trasu hlučínského obchvatu, žádají Ludgeřovice a navrhují řešení

Darek Štalmach
  6:49
Důležité povolení získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) které připravuje stavbu silnice I/56, což je obchvat Hlučínska. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA. Rozhodnuto ale ještě není. Proti stavbě se totiž postavil starosta obce Ludgeřovice Daniel Havlík a požaduje změnu trasy.
Fotogalerie2

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat. (14. května 2025) | foto: Městský úřad Hlučín

„Nadšení z toho rozhodnutí nejsme. Vím, že už se ozývají i některá občanská sdružení. Bitva je prohraná, ale válka ne,“ uvedl Havlík s tím, že mu nevyhovuje ani jedna ze zvažovaných možností.

Po celé trase od Opavy až k Ludgeřovicím je trasa obchvatu Hlučínska navržena v jedné variantě. V Ludgeřovicích jde o tři.

Obchvat Hlučínska se přiblížil rozhodnutí, nejsilnější odpor budí v Ludgeřovicích

„Stále se řeší jen trasa kolem rybníků, ale jestli se silnice posune o padesát nebo sedmdesát metrů k domům, není pro obec řešením,“ upozornil Havlík.

Podle něj nejde o to, že by silnice komplikovala život místním řidičům. „Problém nejsou Ludgeřovice, my projedeme. Potíž začíná v Petřkovicích na čtyřech světelných křižovatkách,“ řekl Havlík.

Lepším řešením je podle něj most mezi sousedními Petřkovicemi a Lhotkou směrem na stávající kruhový objezd nad dálnicí.

Mapka plánované trasy takzvaného obchvatu Hlučínska, tedy přeložky silnice I/56 (15. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

S tím ale nesouhlasí starosta Petřkovic Ivo Mikulica. „Pan Havlík je jediný ze snad deseti starostů na trase, který je proti. Kdyby se zeptal celých Ludgeřovic, tak jsou pro stavbu. Jenom on se ptá lidí z deseti baráků, kteří si postavili domy v koridoru, kde věděli, že tam ta cesta bude,“ konstatoval Mikulica.

Kdy stavba začne, se zatím neví

Přeložka silnice I/56 je navržena v délce téměř 28 kilometrů. Trasa začíná u severního obchvatu Opavy a severně obchází Malé Hoštice, Velké Hoštice a Kravaře. Dále pokračuje k Dolnímu Benešovu a Kozmicím, kolem Hlučína se stáčí k Ludgeřovicím, kde má překonávat rybníky a okraj lesa estakádou o délce přibližně 959 metrů. Cesta skončí v Ostravě napojením na dálnici D1 a ulici Místeckou.

Ostatní obce na trase jsou k projektu smířlivější. Starosta Velkých Hoštic David Benek už dříve uvedl, že stavba pomůže všem a drobné připomínky k vegetaci či hluku půjde domluvit.

Na obchvat čeká Hlučínsko roky, projekt však potřebuje podrobný posudek EIA

Nejsložitější situace tak zůstává v Ludgeřovicích, kde část obyvatel protestuje proti vedení trasy v blízkosti rekreační zóny s rybníky.

Existují zde tři varianty řešení, které se liší vzdáleností od domů a zásahem do lesa a rybníků. Krajský úřad v aktuálním rozhodnutí doporučil variantu, která je k zástavbě nejblíže.

Havlík k tomu namítá, že estakáda přinese hluk, emise a negativně ovlivní krajinný ráz.

Podle silničářů se konkrétní varianty budou detailně řešit po schválení ministerstvem dopravy a technické detaily budou standardně projednány s obcí.

Kdy se začne stavět, zatím jasné není. „Jsme v úvodu přípravných prací, proto se datum těžko odhaduje,“ podotkl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Schválení EIA zároveň státu umožňuje plynule pokračovat v projektování. „Nejdříve by měla vzniknout takzvaná nultá etapa mezi Petřkovicemi a Ostravou, a to zřejmě v letech 2030 až 2033. Tato část by vyřešila kritické úzké hrdlo na vjezdu do krajského města,“ přiblížil Mazal.

Náklady na stavby se zatím pohybují okolo devíti miliard korun, jde však o ceny z roku 2021.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Změňte trasu hlučínského obchvatu, žádají Ludgeřovice a navrhují řešení

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat....

Důležité povolení získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) které připravuje stavbu silnice I/56, což je obchvat Hlučínska. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení...

23. února 2026  6:49

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.

Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí....

22. února 2026  21:21

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

Ostrava - Ml. Boleslav 0:0, při premiéře kouče Smetany gól neplatil, další nepadl

Ostravský Chaluš (vlevo) ve vzdušném souboji se Solomonem Johnem z Mladé...

Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu s Mladou Boleslaví hráli bez branek a zůstávají předposlední. Domácí poprvé vedl nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po...

22. února 2026  15:10,  aktualizováno  17:34

Galerii vybudovali na zelené louce ve městě, které žilo hlavně průmyslem, říká kurátorka GVUO

Hlavní kurátorka Galerie výtvarného umění Ostrava Renata Skřebská (12. února...

Sbírka hlavně českého umění 19. století a počátku století 20. Františka Jurečky byla pomyslným základním kamenem Domu umění v Ostravě, který slaví sto let. Ostravský stavitel a sběratel si díla...

22. února 2026  14:12

Zájem o školní obědy zadarmo sílí, přidávají se i školky

Děti se díky projektu Obědy do škol nejen najedí, ale také lépe zapadnou do...

Zájem o bezplatné školní stravování pro děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit obědy platit samy, na severu Moravy a ve Slezsku roste. Kromě přibývajícího počtu dotovaných strávníků v jídelnách...

22. února 2026  6:53

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse...

Nymburští basketbalisté zdolali ve finále Českého poháru v Opavě Pardubice po velkém obratu 87:81 a slaví 18. triumf. Úřadující český šampon a lídr ligy ve třetí čtvrtině prohrával až o 18 bodů, ale...

21. února 2026  21:01,  aktualizováno  22:13

Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha tři dny po domácí porážce od Casademontu Zaragozy v Eurolize vstoupily vítězně do nadstavby domácí nejvyšší soutěže ŽBL. Třetí tým tabulky SBŠ Ostrava porazily ve své...

21. února 2026  19:53

Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby...

Ne kapitán, jak bývá zvykem, ale trenér převzal trofej za třetí místo v Českém poháru, kterou vybojovali basketbalisté Opavy v souboji s Ústím nad Labem. V domácím prostředí zvítězili 95:70.

21. února 2026  18:53,  aktualizováno  19:01

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Vlněné punčochy beskydských žen předčily moderní outdoorový hi-tech

Etnoložka a kurátorka příborského muzea Sabrina Pasičnyková ukazuje vystavené...

Dnes, když se vydáte do zasněžených Beskyd, nezapomenete si na nohy obout outdoorové nepromokavé boty. Vrátíme-li se však o století a půl zpátky, zjistíme, že ke každodennímu pohybu v zimním horském...

21. února 2026  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.