Proti obchvatu protestují především obyvatelé Ludgeřovic, kterým vadí, že by plánovaná trasa vedla tamní rekreační zónou.
Výhrady nicméně mají i lidé z dalších obcí na trase plánované silnice.
„Obchvat povede k likvidaci životního prostředí mnoha zvířat i ptáků, třeba koroptví nebo netopýrů. Dojde ke zhoršení životního prostředí v dosud mnoha klidných částech,“ konstatoval online připojený Tomáš Peterek.
„Komunikace má vymístit dopravu z center obcí, takže je logické, že povede v místech, kde byl dosud klid. Vede místy, kde ti živočichové žijí, vše se ale připravuje tak, aby bylo co nejvíce podkladů pro to, aby stavba nelikvidovala žádné vzácné biotopy,“ reagoval zpracovatel oznámení Tomáš Šikula.
Padaly i otázky na již dostavenou silnici I/11, zda se po dokončení Prodloužené Rudné nezměnila dopravní situace natolik, že by stavba I/56 už byla zbytečná.
„Nechali jsme si zpracovat aktuální model dopravy z roku 2021, ten už z velké části zohledňuje i Prodlouženou Rudnou. Z toho mi vyplývá, že ta komunikace má smysl,“ reagoval na jeden z mnoha dotazů Šikula.
Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“
Nejčastěji se ale po celou dobu se svými připomínkami hlásili hlavně obyvatelé Ludgeřovic. S jakým úspěchem, to ukáže budoucnost.