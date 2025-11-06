Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Nedávno zprovozněná stavba se potýká s problémem příliš hlučného mostu, jehož hlasité takzvané závěry obtěžují život obyvatel v okolí. Proto byla na dálnici v daném úseku už na jaře snížena maximální povolená rychlost na stovku přes den a osmdesátku v noci.
Ta se však od 1. srpna vrátila přes den na 130 kilometrů v hodině s tím, že rychlostní omezení platí jen v noci. Zaměstnanci ŘSD ale odmontovali značku omezující rychlost už dopoledne 31. července.
Jenže úsekový radar měřil dál. Problém se může týkat i několika stovek řidičů. „Začaly nám do firemní datovky chodit pokuty za překročení rychlosti ‚mimo obec dálnice D48 Frýdek-Místek‘, jedna za druhou, všechny k 31. červenci, kdy tam měla být povolená jen rychlost 100 kilometrů v hodině. Onoho jedenatřicátého července tam ale žádná značka s omezením na sto kilometrů v hodině nebyla. Naši řidiči předpisy dodržují a pochybuji, že by se jich tolik přehlédlo,“ popsala případ Markéta Klein, která má na starosti vozový park rodinné firmy.
Město žádá ŘSD o zprávu, kdy značku odstranilo
Podobnou zkušenost získala i řidička Petra Kelemenová. „Ten den jsem projížděla daný úsek čtyřikrát. Ráno v půl sedmé tam značka byla, kolem osmé ji zrovna demontovali. Když jsem jela znovu kolem jedenácté hodiny, úsek byl už bez značky,“ poukázala na počínání ŘSD.
Ani jí se pokuta nevyhnula. „Pokuta mi přišla dvakrát, za cestu v jednom směru v 11:00 hodin a zpět ve 13:15 hodin,“ dodala s tím, že se se stížností obrátila na frýdecko-místecký magistrát.
„Na magistrátu, podle toho, co mi řekli, o situaci z 31. července vědí a oslovili ŘSD s žádostí o vyjádření,“ dodala.
„Na základě několika telefonických dotazů občanů jsme se již obrátili na ŘSD s žádostí o upřesnění, kdy byla značka omezující rychlost skutečně odstraněna,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
„Instalaci a odstraňování dopravního značení na této části dálnice má v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Magistrát města do této činnosti nezasahuje ani ji nedozoruje,“ upozornila mluvčí.
Podle magistrátu se úřad žádné chyby při rozesílání pokut nedopustil. „Magistrát pouze řeší přestupky, které automatizovaný systém zaznamená a které nám Policie České republiky oznámí. Je povinností ŘSD mít v souladu platné dopravní značení a nastavení automatizovaného zařízení,“ doplnila mluvčí.
Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že demontáž čtyř značek s omezením rychlosti na 100 kilometrů v hodině proběhla 31. července v dopoledních hodinách. Vysvětlení k tomu, proč zůstalo měření aktivní, však nepřidalo.
„Aktuálně řidiči projíždějí jedním pruhem pro každý směr maximální povolenou rychlostí 80 km/h a tato hodnota bude platit až do konce opravy mostních závěrů,“ uvedl v reakci na dotaz MF DNES Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.
Co mají dělat řidiči, kterým pokuta přišla, nedoplnil.
Omezení na obchvatu Frýdku-Místku jsou vyvolána stížnostmi občanů žijících v Dobré a na Panských Nových Dvorech, kterým hlasité rázové vlny vyvolávané přejížděním hlavně těžkých nákladních automobilů přes nevhodně zvolené mostní závěry komplikují život. ŘSD plánuje v nejbližší době závěry vyměnit, hotovo by mělo být do jara.
Problémovým místem obchvatu Frýdku-Místku se stal most přes řeku Morávku.
