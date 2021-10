Část obchvatu Frýdku-Místku bude asi už letos, zbytku naopak hrozí zdržení

Dvě zprávy, dobrou a špatnou, mají pro obyvatele Frýdku-Místku i řidiče, kteří městem projíždějí, zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ta dobrá je, že se po části obchvatu bude možná jezdit ještě letos. Ta špatná, že zbývající etapa obchvatu Frýdku-Místku se zprovozní zřejmě až v roce 2023.

„V současnosti jednáme se zhotoviteli, že bychom ještě letos otevřeli první část obchvatu na místecké straně,“ přiblížil situaci na stavbě první etapy generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Podle toho, jak stavba pokračuje, jsem přesvědčen, že bychom mohli tuto stavbu do konce prosince zprovoznit. Bude ale záležet na zhotoviteli, neboť oficiální termín je až září roku 2022.“

Kvůli problémům už při přípravě stavby byl projekt obchvatu Frýdku-Místku rozdělen na dvě části.

První vede zhruba od hráze přehrady Olešná po křížení s Frýdlantskou ulicí, výpadovkou do Beskyd. Druhá etapa pokračuje od Frýdlantské ulice přes koryta Ostravice i Morávky až po napojení na stávající D48 u Dobré.

Zatímco stavba první části míří do finiše, o druhé se to říct rozhodně nedá.

„Druhá část má zpoždění, jsou tady i nějaké nároky zhotovitele prodloužit zprovoznění až do roku 2023. Ale jsem přesvědčen, že jsme schopni tuto stavbu zrychlit a zprovoznit do konce příštího roku,“ věří Mátl.

Problémy se sesuvem

Prodloužení prací na stavbě způsobily hlavně nečekané potíže na kopci Hůrky mezi Starým Městem a Skalicí. „Problémy druhé části byly se sesuvem, který jsme museli sanovat. Tím se zpozdily i terénní úpravy. Vytěžený materiál následně využíváme při stavbě náspů. Tady je zpoždění takové, že se letos stavbu otevřít rozhodně nepodaří. Ale to jsme nikdy ani nepředpokládali,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD.

První problémy zaznamenali stavebníci na podzim minulého roku při práci na úbočí kopce Hůrky. Následoval geologický průzkum, který nepřinesl dobré zprávy.

„Z výsledků bylo zřejmé, že v těžení se již nedá pokračovat, opačný postup by měl fatální následky jak pro stavbu, tak pro přilehlé pastviny včetně kopce Hůrky,“ popsal zjištěný problém Miroslav Mazal z tiskového odboru ŘSD.

Variantou provoz vždy v jednom pruhu

„Řešení spočívá ve výstavbě pilotové stěny částečně kotvené zemními kotvami. Kvůli stabilizaci území v době vrtání pilotů byly nutné i další terénní úpravy. Vrtání a betonování pilotů bylo zahájeno v polovině července 2021. Od října postupně začne odtěžování kopce. Postup prací bude záviset na zajištění části stěny zemními kotvami. Teprve poté bude možné bezpečně upravit terén podle plánu,“ dále popsal Mazal.

Kvůli zabezpečení celé oblasti pracovníci vrtají piloty do hloubky přes patnáct metrů.

Podle některých frýdecko-místeckých zastupitelů byly geologické problémy v daném úseku předvídatelné, jenže dopředu na ně veřejně nikdo neupozorňoval.

Variantou pro zprovoznění obchvatu v celé délce může být i provoz jen v jednom pruhu v každém směru. „I to zvažujeme,“ potvrdil jednu z možných variant generální ředitel ŘSD. „Už jen to, že bychom z Frýdku-Místku vytáhli transit, by městu obrovsky pomohlo.“

Informace ŘSD o obchvatu Frýdku-Místku