Obchvat Frýdku-Místku uvolnil další opravy, zákaz kamionů se zatím nedaří

Už tento týden začnou úpravy dvou silničních mostů v Beskydské ulici na průtahu města, nedaleko obchodního areálu Tesco. Bez obchvatu by to bylo takřka neproveditelné, protože uzavření mostů s nutným omezením dopravy na průtahu by nepochybně vedlo k dopravní kalamitě.

Opravované mosty totiž sloužily jako výpadovka z Ostravy do Beskyd, současně je motoristé musejí využívat pro nájezd ve směru od Příboru na Ostravu.

„Označené objízdné trasy povedou po novém dálničním obchvatu a přes silnici nižších tříd na území města,“ sdělil Miroslav Mazal ze Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Doplnil, že práce začnou nejspíš už zítra, přičemž stavební firma se zavázala dokončit je do 24 týdnů od zahájení, tedy zhruba do půl roku.

Z jedenácti zájemců vzešla ve výběrovém řízení vítězně firma Eurovia CS, cena dosahuje zhruba 45 milionů korun bez DPH.

„Na mostě postaveném v roce 1977 provede opravu mostního svršku a sanaci spodní stavby včetně podhledu nosné konstrukce. Před zprovozněním dojde také k osazení nových bezpečnostních prvků, a to svodidel a zábradlí se svislou výplní,“ přiblížil Miroslav Mazal.

Na uzavření mostů společně se zúžením jízdných pruhů na průtahu městem pod nimi reagoval i frýdeckomístecký primátor Petr Korč. „Opravy mostů poškozených tranzitní dopravou sice přinesou omezení pro řidiče, nicméně na druhou stranu konečně k těmto nevyhnutelným opravám může díky dokončení obchvatu dojít,“ poznamenal primátor a našel i další možnou výhodu rekonstrukce: „Právě tato plánovaná uzavírka mostů může pomoci naučit řidiče využívat obchvat a návštěvníci Beskyd tak již nebudou vjíždět do centra města.“

Chybějící obchvat Frýdku-Místku byl také poslední velkou překážkou případného celoročního zákazu jízdy kamionů po klikaté horské silnici I/56 okolo přehrady Šance a přes beskydské obce Ostravice a Bílá.

Iniciátorkou možné změny se stala starostka Frýdlantu nad Ostravicí a senátorka Helena Pešatová.

Zákaz kamionů okolo přehrady aspoň v zimě

Jenže vše nejde zcela tak, jak si představovala. „Očekávala jsem obtíže, ale skutečnost dostat se přes všechna úřední povolení a omezení je ještě složitější,“ povzdychla si. „Všichni mě slovně podporují, ale když dojde na praktické zavádění zákazu, tak je to horší.“

Kamiony tranzitní dopravy na Slovensko by po případném zamezení průjezdu po I/56 musely jezdit po D48, tedy i po obchvatu Frýdku-Místku, a dále po I/11 přes Jablunkovský průsmyk, kde silnice vede už mimo obce.

„Nyní se snažím alespoň o zákaz přes zimní období, tedy od listopadu do března,“ zmínila Pešatová fakt, že právě v zimě je doprava těžkých souprav kolem vodárenské nádrže se zákazem chemického ošetření vozovky nejvíce problémová. Ostatně při silnějším sněžení se tam silnice pro kamiony stejně pravidelně dočasně uzavírá.

Opravy mostů na Beskydské ulici ve Frýdku-Místku ovlivní dopravu ve městě. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz