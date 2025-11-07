ŘSD uznalo chybu na obchvatu Frýdku-Místku. Pokuty za rychlou jízdu se budou rušit

Darek Štalmach
  9:25
Řidiči, kteří dostali pokutu za rychlou jízdu 31. července v úseku dálnice D48 na obchvatu Frýdku-Místku, by ve výsledku nejspíše nemuseli o své peníze přijít. ŘSD přiznalo svou chybu, když její pracovníci sundali značku omezující rychlost dříve, než s evidencí těchto přestupků skončil i radar. Problém, na který ve čtvrtek upozornil iDNES.cz, tak bude mít spravedlivé rozuzlení.
Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali, že už platí maximální povolená rychlost 130 km/h. Jenže radar měřil a zanamenával dále jako přestupky i jízdy přes stovku. (30. července 2025) | foto: TV Polar

Ukázka pokuty vydané za jízdu po obchvatu Frýdku-Místku v době, kdy bylo...
Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)
Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo...
Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vzadu...
„Do Frýdku-Místku jsme poslali dopis vysvětlující situaci s tím, aby magistrát ty pokuty nerozesílal. Při sundávání značení jsme udělali chybu,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „Byla to naše chyba, ale reagovali jsme na ni a pracujeme na nápravě,“ uvedl.

Chyba nastala 31. července, kdy pracovníci ŘSD dopoledne odstranili na dálnici D48 značku omezující rychlost na sto kilometrů v hodině, ale úsekový radar zůstal nastaven na původní limit.

Protože se oficiálně povolená rychlost 130 kilometrů v hodině vracela až 1. srpna, systém dál vyhodnocoval překročení rychlosti a generoval přestupky.

Ukázka pokuty vydané za jízdu po obchvatu Frýdku-Místku v době, kdy bylo odstraněna značka se sníženou rychlostí, ale radar dál evidoval vozidla jedoucí více než 100 km/h.

Mnoha řidičům tak začaly chodit pokuty, přestože v době jízdy žádná značka o omezení rychlosti na silnici ve skutečnosti nebyla.

„Ten, komu přišel přestupek právě za to období, kdy značka už byla odstraněna, pokutu platit nebude,“ ujistil Rýdl. „Šlo o souběh dvou kroků. Nejdříve se fyzicky odstraní značení, následně se musí přenastavit měřicí systém. Mezi těmito úkony došlo k lidské chybě,“ vysvětlil.

„Od ŘSD zatím potvrzení nemáme,“ konstatovala ve čtvrtek po patnácté hodině mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. „Dokud nám ŘSD písemně nepotvrdí, že pochybilo, nemůžeme dál postupovat. Buď nám nějaké potvrzení pošlou sami, nebo je (ŘSD – pozn. red. ) na základě odvolání občana vyzveme k vyjádření.“

Město tak ale podle mluvčí bude moci postupovat teprve poté, co bude přesně známo, v jakém období a v jaké hodině bylo značení a měření v rozporu. „Každopádně všem, kteří byli neoprávněně pokutováni a zaplatili, musí být peníze navráceny,“ dodala mluvčí

