Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Žaneta Motlová
  16:49
Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu začala rýsovat hlavní trasa zhruba čtyři a půl kilometru dlouhé silnice, jež z Bruntálu vyvede tranzitní dopravu, především polské kamiony mířící na jih.

Dělníci právě zakládají mosty. „Během uplynulého roku jsme překládali skutečně obrovské množství inženýrských sítí. Bylo nutné přeložit rozvody plynu, vody, elektřiny, a dokonce i datové kabely. V tuto chvíli už pracujeme na hlavní trase a začaly vznikat klíčové stavební objekty, především mosty,“ popsal současnou fázi stavebních prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Mostů bude na trase obchvatu hned devět a silničáři podél nové přeložky silnice I/45 postaví také dvě protihlukové stěny. Nejnáročnější práce čekají stavaře na přemostění, které vzniká u napojení obchvatu na stávající silnici I/45 na jižním okraji města.

„Tento budoucí mostní objekt bude mít 220 metrů. Přemostí místní komunikaci, silnici od Krnova přes Bruntál dál na jih, je tu také vodní tok a zároveň i železniční dráha. Místo je komunikačně velmi náročné a vyplývá z toho i náročnost stavby,“ konstatoval Rýdl.

Jen na tomto místě aktuálně pracuje třicítka lidí. „Zatím pracujeme na základech, na spodní stavbě. Jakmile začneme budovat nosnou konstrukci mostu, kapacitně budeme muset počet lidí minimálně zdvojnásobit,“ uvedl Ondřej Ehrenberger ze společnosti M Silnice, která obchvat Bruntálu staví.

Spodní stavba s pilíři bude hotová v říjnu či listopadu, pak přijde na řadu nosná konstrukce. „Ta bude nejsložitější. Most má šest polí, jedno vzniká měsíc,“ řekl Ehrenberger a zároveň dodal, že rozestavěny jsou už zhruba tři čtvrtiny mostních objektů obchvatu.

„V uplynulých týdnech byla také na hlavní trase provedena tvorba násypů, svahování a tlakové zkoušky potrubí. Právě probíhá odkop zářezů. U mostních objektů jsme na spodní stavbě, kde se dělá armování, výztuže, bednění a betonáže,“ vyjmenoval s tím, že na stavbě pracuje už přes sto lidí. „Zatím jsme v rozběhu, pořád jich přibývá.“

Silničáři počítají s tím, že první auta na obchvat vyjedou v první polovině roku 2027. „Neplánujeme obchvat zprovozňovat v okamžiku, kdy stavba bude hotová, ale už v momentě, kdy stavba po konzultaci s policií a dopravními inženýry bezpečně zvládne a unese provoz. Veškeré dodělávací práce, které zaberou zhruba další dva až čtyři měsíce, budeme dělat za provozu,“ potvrdil mluvčí ŘSD.

Mapka vytouženého východního obchvatu Bruntálu (30. srpna 2024)

A doplnil, že dopravní stavba za smluvních 828 milionů korun, která město olemuje z východu, z Bruntálu vyvede tranzit, jenž čítá 14 tisíc projíždějících aut denně. Ty v současné době zajíždějí až téměř do samotného středu města.

„Kamiony teď jezdí zhruba 200 metrů od náměstí. Na největší křižovatce u gymnázia, kde se stýkají silnice I/11 a I/45, se kamiony ze všech směrů potkávají a po celý týden kromě víkendů tam vznikají kolony. Křižovatka je navíc na hrbolku, takže zastavování a rozjíždění těžkých kamionů do kopce je velmi hlučné. A samozřejmě nás trápí emise z dopravy,“ popsal současnou situaci místostarosta Bruntálu Petr Rys.

Dodal, že východní obchvat městu uleví opravdu významně. „Vymístí nákladní i osobní tranzitní dopravu od Olomouce směrem na Krnov. Zejména polské kamiony, které jezdí od Krnova směr jih.“

Na obchvat Bruntál čeká pětadvacet let, jeho první studie vznikla v roce 2000. Do budoucna by město měla nová silnice obkroužit i ze severu. Ta odkloní stávající tranzit jedoucí po I/11, tedy od Rýmařova a Šumperku a naopak.

31. srpna 2024
