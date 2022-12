Týdenní nákup pro rodinu za patnáct set korun. Ceny na Ukrajině letí vzhůru

Stejně tak restaurace. Snaží se fungovat s generátory, jejich chod ale ruší časté útoky. Přešly také více na studená jídla, popřípadě venkovní vaření. Lidem navíc scházejí peníze a ceny zvedá i slábnoucí hřivna.

„V obchodech nic nechybí. Ale to, že se vše zdražilo, je fakt. A chápu: Jak by se mohly ceny nezvednout, když je v zemi válka? Mnoho druhů ovoce a zeleniny se pěstovalo v oblastech, které jsou dnes okupovány Ruskem. Dovoz z jiných zemí je logisticky nákladný, a proto ceny vzrostly,“ říká Oksana z Dnipra. „Všechny obchody fungují, ale jen do poplachu, do zákazu vycházení. Nebo dokud je elektřina.“