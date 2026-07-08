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Opavské Bredě se rýsuje budoucnost. Plánují zde divadlo, dílny i bar na střeše

Žaneta Motlová
  10:38
Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera.

Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera. | foto: město Opava

Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera.
Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera.
Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera.
Plány na obnovu Bredy spojují moderní pojetí s unikátní architekturou Leopolda Bauera.
12 fotografií
Právě opravovaná ikonická skleněná kopule, přípravy kompletní rekonstrukce v plném proudu a zároveň otevřené a fungující přízemí. Opavský prvorepublikový obchodní dům Breda vstoupil do další etapy existence.

Obnova Bredy se spojila s dočasným využitím, jehož úkolem je otestovat možné budoucí funkce budovy. Po celkové rekonstrukci se má totiž proměnit v otevřený městský dům, kde se potká kultura a společenský život s gastronomií, kreativitou a komunitním životem i komercí a podnikáním.

Plán na využití objektu je už hotový, patro po patře až po střechu. Zcela otevřít by se nová Breda měla za tři roky. „Rekonstrukce budovy nás teprve čeká a bude náročná. Otevřeli jsme ale Breda Point, díky kterému přízemí nezůstane zavřené a prázdné. Přes léto nabídne místo k posezení, setkávání, promítání, besedám i komentovaným procházkám,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Mezitím pokračuje příprava projektu pro celkovou obnovu. Zahrnuje stavební úpravy, ale i řešení interiérů a navazujících venkovních prostor. Hotová bude příští rok. Na starosti ji má bruselský ateliér Office Kersten Geers David Van Severen a brněnský ateliér Gram.

„Chceme uzavřený prostor Bredy otevřít, odklonit i silnici před Bredou a vytvořit tam náměstí. Prostor, který propojí vnitřek s vnějškem,“ popsal záměr architekt David Van Severen s tím, že lidé do Bredy takto vstoupí a snadno a bezbariérově projdou jejími jednotlivými částmi až na střechu.

Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy

I samotný vnitřek budovy už má velmi konkrétní podobu. Ve druhém podzemním podlaží najde nový domov Loutkové divadlo, počítá se se sálem pro 150 diváků i veškerým potřebným zázemím.

O patro výše vznikne víceúčelový sál pro 300 návštěvníků určený ke společenským akcím, zájmovým kroužkům, tanečním lekcím, přednáškám či konferencím.

Nejživější částí Bredy by ale mělo být přízemí. „Pod kopulí vznikne společenský prostor doplněný kavárnou, marketem, menšími prodejními jednotkami a recepcí,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný.

Návrh spojuje moderní pojetí s architekturou Leopolda Bauera.
Vítězný návrh na rekonstrukci opavského obchodního domu Breda vyhotovil tým sdružení architektonických kanceláří z Brna a Bruselu Atelier GRAM + OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Spolka.
Breda by měla propojit veřejné, komunitní a komerční využití.
Projekt počítá i se zpřístupněním střechy ikonického obchodního domu, odkud je výhled na centrum Opavy. Bude tam střešní restaurace a bar.
12 fotografií

Druhé nadzemní podlaží nese pracovní název Podnikavé patro. Sloužit má k podpoře podnikání, prezentaci a prodeji produktů. Poskytne prostor menším obchodům, zasedací místnosti, sdílenému pracovnímu zázemí, zábavní zóně i tvůrčí dílně, jež pod taktovkou Střediska volného času nabídne nářadí, pracovní stoly, techniku a zázemí pro řemesla,design, drobné opravy,výrobu a kreativní kroužky.

Ze střechy výhled na centrum i Jeseníky

V dalších patrech budou kanceláře, dílny, ateliéry, služby, zázemí pro pohybové aktivity a další provozy. Šesté podlaží pak bude patřit restauraci, nad níž navíc vznikne střešní terasa a sky bar s výhledem na Opavu i Jeseníky.

„Výhledy ze střechy na historické centrum Opavy i na její okolí se mohou stát novým turistickým magnetem,“ nastínil architekt projektového týmu Jan Kudlička.

Příští rok na jaře skončí oprava kopule zastřešující centrální část přízemí Bredy. „Ta patří k nejcennějším a zároveň technicky nejnáročnějším částem celé budovy,“ podotkl mluvčí radnice Konečný.

Celková rekonstrukce Bredy, jejíž náklady se odhadují na 500 milionů korun, by pak měla začít na přelomu let 2027 a 2028. S otevřením celé Bredy se počítá v roce 2029.

6. prosince 2021
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