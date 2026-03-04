Obec nedaleko Ostravy trápí nutrie, myslivci hlodavce odchytávají do pastí

Petra Sasínová
  16:11
Dříve obyvatelé Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku vnímali výskyt nutrií kolem řeky Ondřejnice, kde se začaly ve větším množství objevovat před pár lety, pozitivně. Mnozí jim při vycházkách nosili i něco k jídlu. Teď jsou ale nutrie přemnožené a začaly být obtížné.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vedení obce opakovaně požádalo tamní myslivce o odchyt těchto invazivních hlodavců pocházejících z Jižní Ameriky a obyvatele vyzvalo, aby je už nekrmili.

„Nutrie si zvykly na kontakt s člověkem a osmělily se do té míry, že chodí až do zahrad rodinných domů kolem Ondřejnice a pustoší lidem úrodu,“ řekl starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí Ondřej Sedlář.

Dodal, že setkání s takto velkým hlodavcem, který dosahuje bez ocasu délky až sedmdesát centimetrů a váhy deset kilo, navíc budí až strach.

„Domluvili jsme se s členy našeho mysliveckého sdružení na odchytu. Možnost odstřelu jsme zavrhli,“ informoval starosta. Loni se myslivcům ve Staré Vsi podařilo ulovit jedenáct nutrií, letos zatím čtyři. „Aktuálně jsme požádali o další odchyt,“ potvrdil Sedlář.

Kdysi hojných chovů razantně ubylo

Myslivci, obvykle v noci a s termovizí, nejprve zmapují terén, pak nutrie chytají do pastí zvaných sklopce. Poté zvířata usmrtí. „Ptal jsem se v nedaleké záchranné zvířecí stanici v Bartošovicích, zda by chycené nutrie nechtěli. S odůvodněním, že jde o invazivní druh, odmítli,“ podotkl starosta.

Přemnožené nutrie říční, které škodí nejvíce tím, že svými hlubokými norami podrývají břehy, jsou problémem kolem řek napříč republikou. Odchyt i odstřel aktuálně nařídilo například vedení Olomouce. Myslivci je odchytávají také například u Dyje v Břeclavi.

V zajetí se býložravé nutrie chovají kvůli kožešině nebo masu. V Česku jde o tradici, která začala v meziválečném období.

„Moje babička, která pracovala v nemocnici v Ostravě-Zábřehu, vyprávěla, že podávali pacientům libové maso z nutrií při dietách,“ řekl Sedlář. V současné době je v republice chov nutrií spíše ojedinělá záležitost.

5. května 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

ONLINE: Hradec Kr. - Baník 0:0, kdo bude třetím semifinalistou poháru?

Sledujeme online
Ostravský útočník Jakub Pira (vpravo) a Vladimír Darida z Hradce Králové

V úterý překvapivě vypadla Slavia se Spartou a dál šly Jablonec s Mladou Boleslaví. Teď český fotbalový pohár pozná třetího semifinalistu. Hradec Králové hraje doma s Baníkem Ostrava, zápas má výkop...

4. března 2026  16:59

Obec nedaleko Ostravy trápí nutrie, myslivci hlodavce odchytávají do pastí

Nutrie se ve zlínské Bartošově čtvrti přemnožily a útočí. Lidé je však stále...

Dříve obyvatelé Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku vnímali výskyt nutrií kolem řeky Ondřejnice, kde se začaly ve větším množství objevovat před pár lety, pozitivně. Mnozí jim při vycházkách nosili...

4. března 2026  16:11

Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy

Lukáš Klíma sleduje svého reprezentačního kolegu Lukáše Klípu, jak umetá cestu...

Bude to šestidenní oslava curlingu. Tak hovoří o mistrovství Evropy, které se poprvé v historii uskuteční v Česku, předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. Šampionát bude letos od 27....

4. března 2026  14:09

Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý

ilustrační snímek

Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí...

4. března 2026  13:15

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:16

Koncepce zeleně v Ostravě říká, kde chybí a jak ji kultivovat

Dokončený úsek ulice Přemyslovců v Ostravě s dešťovým záhonem.

Co chce město dělat se zelení v městské a příměstské krajině v Ostravě, ukazuje aktuální výstava Vidíme to zeleně Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Zastupitelé...

4. března 2026  5:55

OBRAZEM: Přes sto lustrů i oken. Na zámku v Karviné začalo jarní gruntování

V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)

V zámcích je nyní nebývale živo, ačkoliv po většinu času do komnat a sálů návštěvníci ještě nemohou. Začaly tam totiž jarní úklidy, vždyť do zahájení hlavní návštěvnické sezony zbývá poslední měsíc.

3. března 2026  16:52

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:32

Ovzduší v Ostravě se výrazně zlepšilo, problémem zůstávají domácí kotle

Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...

Zlepšení, ve které by před deseti lety nikdo nevěřil. Kvalita ovzduší v Ostravě je na tak dobré úrovni, že by zdejší vzduch postupně mohl vyhovět i přísnějším limitům, jež mají začít platit v...

3. března 2026

Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru

Vítkovický sprinter Zdeněk Stromšík (vpravo) při svých posledních závodech...

Pro pátý mistrovský titul v řadě na 60 metrů si Zdeněk Stromšík na víkendovém halovém mistrovství republiky v Ostravě nedoběhl. Skončil pátý a pak ve 31 letech ukončil kariéru.

3. března 2026  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prozaik Ota Filip má pamětní desku, v Ostravě ji odhalila jeho dcera

2. března 2026 byla na Prokešově náměstí v Ostravě odhalena pamětní deska...

Rodný dům Oty Filipa ve Slezské Ostravě už neexistuje, a tak volba členů pracovní skupiny pro zřízení jeho pamětní desky padla na roh pravého křídla ostravské Nové radnice. Rodiče významného českého...

3. března 2026  10:55

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.