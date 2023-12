Ostravská jatka a kunínský kastelán mají od památkářů prestižní ceny

Dvojici ocenění, a to v kategoriích Památková konverze (změna využití – pozn. red.) a Cena generální ředitelky NPÚ, získala proměna někdejších městských jatek na unikátní galerii poblíž centra Ostravy. „Už ocenění za architekturu byla skvělá, ale tady jsme se pohybovali v oblasti, kde rozhodovali historici a památkáři. O to více si ceníme této pocty,“ reagoval náměstek primátora Břetislav Riger za Ostravu coby vlastníka stavby.

Připomněl, že to je cena nejen pro město a polské studio KWK PROMES v čele s architektem Robertem Konieczným. „Patří všem, co se zasloužili o tuto proměnu. A samozřejmě včetně lidí, kteří na špatný stav jatek neúnavně upozorňovali politickou scénu, až se věci daly do pohybu,“ připomněl Riger fakt, že vinou špatné smlouvy z 90. let nechal předchozí vlastník jatka zchátrat a Ostrava je koupila v roce 2016 v zuboženém stavu.

Cenu za Příkladnou správu a prezentaci památky získal Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku v Kuníně nedaleko Nového Jičína. „Z nominovaných jsem považoval za jasného vítěze věhlasného kastelána zámku v Českém Krumlově Pavla Slavka. O to větší šok byl, když mě vyhlásili ještě před ním,“ popsal kastelán vyhlášení v Nové scéně Národního divadla v Praze.

Cenu vystavil na zámku, takže ji mohou vidět návštěvníci zachráněného barokního skvostu. „Je to velký závazek, proto už chystáme příští sezonu se mší k výročí dvaceti let od znovuotevření zámku, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka,“ předeslal oceněný kastelán.