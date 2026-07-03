Lidé mohou hlasovat pro počiny památkářů. Od objevu zaniklé vsi po slavnou vilu

Památkáři vybrali z moravskoslezského regionu obnovu prvorepublikové vily Františka Grossmanna v Ostravě, restaurování nástěnných maleb v kostele svatého Antonína Paduánského v části Lichnova Dubnice a objev zaniklé středověké vsi u Hradeckého předměstí v Opavě.
V případě Grossmannovy vily navrhují ocenění pro vedení města jako vlastníka objektu a společnost Černá louka, která památku provozuje.„Dlouhodobá a pečlivá příprava obnovy se zúročila v příkladném průběhu prací i smysluplném využití objektu,“ uvedla Petra Batková z ostravského pracoviště památkářů. Zdůraznila, že vila ze začátku 20. let minulého století, která je příkladem dekorativismu, byla před rekonstrukcí v tristním stavu.
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Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek
Za restaurování nástěnných maleb v lichnovské Dubnici vyzdvihli památkáři přínos obce i restaurátora Filipa Menzla. „Jedná se o příkladně citlivý přístup k obnově interiéru, kde se podařilo skloubit vysokou odbornou úroveň restaurovaných prací s funkční technickou modernizací,“ tlumočila zdůvodnění nominace Batková. „Respekt zasluhuje i osobní nasazení zástupců obce, díky kterému byla drobná, ale architektonicky významná stavba zachráněna pro budoucí generace jako živý symbol lokální identity,“ doplnila Batková.
Kostel pochází z počátku dvacátých let 19. století. Obec jej převzala po dlouhé době nedostatečné údržby. Po opravě krovu a střechy se pustila do záchrany interiéru.
V kategorii objev reprezentuje památkovou péči v Moravskoslezském kraji nález pozůstatků neznámé středověké vsi v Opavě. Na cenu je navržena organizace Archaia Brno, která provedla vykopávky. Jednalo se o záchranný archeologický výzkum v souvislosti se stavbou jižního obchvatu města. „Tento mimořádný objev umožnil lokalizovat jednu z osad zmiňovaných v královském privilegiu z roku 1224. Podařilo se tak zaplnit jedno z bílých míst v nejstarších dějinách města Opavy,“ vysvětlila Batková.
Online hlasování potrvá až do 20. září. Následovat bude vyhlášení výsledků soutěže.