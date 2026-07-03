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Lidé mohou hlasovat pro počiny památkářů. Od objevu zaniklé vsi po slavnou vilu

Petra Sasínová
  6:58
Jedním z nominovaných památkářských počinů je obnova Grossmannovy vily v...

Jedním z nominovaných památkářských počinů je obnova Grossmannovy vily v Ostravě. | foto: Národní památkový ústav Ostrava

Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů...
Interiér památkově chráněné Vily Grossmann v Ostravě, která je architektonickým...
Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů...
Jedním z nominovaných památkářských počinů je obnova Grossmannovy vily v...
12 fotografií
Vedení ostravské pobočky Národního památkového ústavu oznámilo tři nominace do celostátní soutěže Památky děkují. O ceně veřejnosti za nejlepší počin památkové péče minulého roku rozhodnou zájemci prostřednictvím online hlasování, které začalo před několika dny. Vybírat mohou z 36 projektů z celé České republiky.

Památkáři vybrali z moravskoslezského regionu obnovu prvorepublikové vily Františka Grossmanna v Ostravě, restaurování nástěnných maleb v kostele svatého Antonína Paduánského v části Lichnova Dubnice a objev zaniklé středověké vsi u Hradeckého předměstí v Opavě.

V případě Grossmannovy vily navrhují ocenění pro vedení města jako vlastníka objektu a společnost Černá louka, která památku provozuje.„Dlouhodobá a pečlivá příprava obnovy se zúročila v příkladném průběhu prací i smysluplném využití objektu,“ uvedla Petra Batková z ostravského pracoviště památkářů. Zdůraznila, že vila ze začátku 20. let minulého století, která je příkladem dekorativismu, byla před rekonstrukcí v tristním stavu.

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Za restaurování nástěnných maleb v lichnovské Dubnici vyzdvihli památkáři přínos obce i restaurátora Filipa Menzla. „Jedná se o příkladně citlivý přístup k obnově interiéru, kde se podařilo skloubit vysokou odbornou úroveň restaurovaných prací s funkční technickou modernizací,“ tlumočila zdůvodnění nominace Batková. „Respekt zasluhuje i osobní nasazení zástupců obce, díky kterému byla drobná, ale architektonicky významná stavba zachráněna pro budoucí generace jako živý symbol lokální identity,“ doplnila Batková.

Kostel pochází z počátku dvacátých let 19. století. Obec jej převzala po dlouhé době nedostatečné údržby. Po opravě krovu a střechy se pustila do záchrany interiéru.

V kategorii objev reprezentuje památkovou péči v Moravskoslezském kraji nález pozůstatků neznámé středověké vsi v Opavě. Na cenu je navržena organizace Archaia Brno, která provedla vykopávky. Jednalo se o záchranný archeologický výzkum v souvislosti se stavbou jižního obchvatu města. „Tento mimořádný objev umožnil lokalizovat jednu z osad zmiňovaných v královském privilegiu z roku 1224. Podařilo se tak zaplnit jedno z bílých míst v nejstarších dějinách města Opavy,“ vysvětlila Batková.

Online hlasování potrvá až do 20. září. Následovat bude vyhlášení výsledků soutěže.

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