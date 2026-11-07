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Metoda IPS pomůže duševně nemocným v Moravskoslezském kraji k běžné práci

Martin Pjentak
  5:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CDZ Ostrava

Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt podporovaného zaměstnávání propojuje zájemce přímo s firmami a pomáhá bořit předsudky zaměstnavatelů, kteří tak mohou získat motivované pracovníky mimo tradiční chráněná místa.

Větší možnosti v zaměstnávání lidí s duševním onemocněním by měla v Moravskoslezském kraji nabídnout metoda IPS, která by jim umožnila vstup na širší pracovní trh. Dosud jsou totiž odkázáni jen na omezený výběr chráněných pracovních míst.

IPS je mezinárodně uznávaná metoda podporovaného zaměstnávání. „Cílem je dostat zájemce na otevřený pracovní trh, aby mohli vykovávat práci podle svých vlastních přání, zkušeností a schopností,“ objasnila Eva Krestová, ředitelka organizace Spirála Ostrava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a která za projektem IPS v kraji stojí.

Metoda spočívá v tom, že IPS specialista komunikuje se zájemcem o práci, poznává jeho představy, zkušenosti a silné stránky, a zároveň i se zaměstnavatelem.

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„Naším cílem je nyní oslovovat zaměstnavatele, získávat je pro tuto spolupráci, přinášet jim potřebné informace, aby byli schopni upravit pracovní podmínky pro lidi s duševním onemocněním,“ doplnila Krestová.

V Jihomoravském kraji funguje tato metoda už zhruba deset let. „Za tuto dobu se nám podařilo vytvořit síť 160 spolupracujících zaměstnavatelů a získat práci stovkám lidí,“ uvedla Nikol Pllunciová, metodička pro IPS z organizace Práh Jižní Morava.

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Podle ní je jedním z důležitých úkolů překonat obavy a předsudky spojené s duševně nemocnými.

„Panují představy, že budou nebezpeční nebo nebudou efektivně pracovat. Snažíme se změnit pohled zaměstnavatelů, ať naše klienty nevnímají jako člověka s duševním onemocněním, ale ať se dívají především na to, co dokáže nabídnout v pracovní oblasti,“ dodala Plunciová.

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