Nově vydaný aršík známek věnovaný CHKO Jeseníky se zaměřuje na ochranu přírody a Jeseníky.
Na aršíku, jenž obsahuje souvislou kresbu jesenické krajiny s některými zástupci tamní flory a fauny, jsou celkem čtyři známky různé nominální hodnoty.
Na čtyřicetikorunové známce jsou vyobrazeny Petrovy kameny, zvonek jesenický a letící sokol stěhovavý.
Známka v hodnotě 36 korun ukazuje sasanku narcisokvětou a kopyšník tmavý, 35korunová je s hvězdnicí alpskou, tesaříkem javorovým a motýlem perleťovcem prostředním, na 31korunové známce je čolek karpatský a kvetoucí sklenobýl bezlistý s vodopády Bílé Opavy v pozadí.
Na podkladu aršíku nechybí hora Praděd, plch lesní, linduška horská, pěvuška podhorní, dva druhy motýlů okáčů a několik cenných rostlin.
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„Motivy jsme pečlivě vybírali ve spolupráci s autory tak, aby zachytily to nejcennější z místní jedinečné přírody. Doufám, že zaujmou nejen sběratele, ale i další lidi, kteří mají toto pohoří rádi,“ uvedl Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Autory aršíku jsou manželé Jaromír a Libuše Knotkovi, kteří se specializují na přírodovědné ilustrace, liniovou kresbu vytvořil rytec Martin Srb. K emisi známek patří také čtyři razítka s obrázky jesenických rostlin.
Nový příležitostný aršík vychází v nákladu 26 000 kusů. Obsahuje čtyři známky s celkovou nominální hodnotou 142 korun, přičemž každá z nich je zasazena do aršíku o rozměrech 125 x 175 milimetrů.
Známky i podklad aršíku se zaměřují na nejcennější partie, kterými se Jeseníky spolu s Krkonošemi odlišují od ostatních pohoří.