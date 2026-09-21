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Unikátní známky zachycují Praděd, Petrovy kameny i vzácnou faunu Jeseníků

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  14:32

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Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou zobrazena zvířata a rostliny typické pro Jeseníky: čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický. | foto: Česká pošta

Chráněná krajinná oblast Jeseníky se poprvé objevuje na unikátním příležitostném aršíku poštovních známek, který v září vydala Česká pošta. Výtvarné dílo manželů Knotkových přibližuje nejcennější kouty hor, včetně Pradědu, Petrových kamenů, Velké Kotliny a vodopádů Bílé Opavy. Čtyři známky různé nominální hodnoty vedle toho detailně zachycují vzácné druhy místní flóry a fauny, jako je sokol stěhovavý, zvonek jesenický či sasanka narcisokvětá.

Nově vydaný aršík známek věnovaný CHKO Jeseníky se zaměřuje na ochranu přírody a Jeseníky.

Na aršíku, jenž obsahuje souvislou kresbu jesenické krajiny s některými zástupci tamní flory a fauny, jsou celkem čtyři známky různé nominální hodnoty.

Na čtyřicetikorunové známce jsou vyobrazeny Petrovy kameny, zvonek jesenický a letící sokol stěhovavý.

Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou zobrazena zvířata a rostliny typické pro Jeseníky: čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.
Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou zobrazena zvířata a rostliny typické pro Jeseníky: čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.
Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou zobrazena zvířata a rostliny typické pro Jeseníky: čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.
Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou zobrazena zvířata a rostliny typické pro Jeseníky: čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.
4 fotografie

Známka v hodnotě 36 korun ukazuje sasanku narcisokvětou a kopyšník tmavý, 35korunová je s hvězdnicí alpskou, tesaříkem javorovým a motýlem perleťovcem prostředním, na 31korunové známce je čolek karpatský a kvetoucí sklenobýl bezlistý s vodopády Bílé Opavy v pozadí.

Na podkladu aršíku nechybí hora Praděd, plch lesní, linduška horská, pěvuška podhorní, dva druhy motýlů okáčů a několik cenných rostlin.

Monsieur Dakar a jeho tatrovka mají poštovní známky. O aršík je velký zájem

„Motivy jsme pečlivě vybírali ve spolupráci s autory tak, aby zachytily to nejcennější z místní jedinečné přírody. Doufám, že zaujmou nejen sběratele, ale i další lidi, kteří mají toto pohoří rádi,“ uvedl Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Autory aršíku jsou manželé Jaromír a Libuše Knotkovi, kteří se specializují na přírodovědné ilustrace, liniovou kresbu vytvořil rytec Martin Srb. K emisi známek patří také čtyři razítka s obrázky jesenických rostlin.

Nový příležitostný aršík vychází v nákladu 26 000 kusů. Obsahuje čtyři známky s celkovou nominální hodnotou 142 korun, přičemž každá z nich je zasazena do aršíku o rozměrech 125 x 175 milimetrů.

Známky i podklad aršíku se zaměřují na nejcennější partie, kterými se Jeseníky spolu s Krkonošemi odlišují od ostatních pohoří.

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