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Nový parkovací dům v ostravské fakultní nemocnici uvolní stovky míst pro pacienty

Petra Sasínová
  14:15
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový...

Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců uvolní stovky parkovacích míst pro pacienty. (15. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový...
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový...
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový...
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový...
11 fotografií
Fakultní nemocnice Ostrava zprovoznila nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců výrazně uvolní kapacity pro pacienty a jejich doprovod. Investice za více než 300 milionů korun od firmy IP Systém navýší celkovou kapacitu areálu na 1 650 míst a je propojena s otevřením nového Centra preventivní medicíny.

Jde o největší nemocnici v Moravskoslezském kraji, kterou denně projedou více než tři tisíce aut. A pro řidiče bude nyní daleko jednodušší tady najít místo pro svoje auto.

Fakultní nemocnice Ostrava totiž zprovozňuje nový parkovací dům s kapacitou 600 vozidel. Má čtyři podlaží, stojí na okraji areálu vedle porodnice a má samostatný vjezd z ulice Dr. Slabihoudka.

Budova, kterou za více než 300 milionů korun postavila firma IP Systém, je určená hlavně pro pracovníky špitálu. Výrazně ale vyřeší nedostatkové parkování pro pacienty a jejich doprovod.

Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců uvolní stovky parkovacích míst pro pacienty. (15. července 2026)
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců uvolní stovky parkovacích míst pro pacienty. (15. července 2026)
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců uvolní stovky parkovacích míst pro pacienty. (15. července 2026)
Fakultní nemocnice Ostrava zprovozňuje v areálu u ulice Dr. Slabihoudka nový čtyřpodlažní parkovací dům pro 600 vozidel, který díky přesunu zaměstnanců uvolní stovky parkovacích míst pro pacienty. (15. července 2026)
11 fotografií

„Zaměstnance, kteří využívají zejména parkoviště při hlavním vchodu, přesuneme do nového parkovacího domu. Tím se uvolní místa pro auta pacientů,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jiří Havrlant.

V takzvané modré zóně vyhrazené pro pacienty bylo dosud 428 stání. Nově přibude dalších 367 míst. „Při jejich výběru vycházíme vstříc pacientům, kteří potřebují z důvodu zdravotních omezení parkovat co nejblíže klinik, do kterých směřují,“ doplnil šéf odboru vnitřní bezpečnosti Daniel Naivert.

Půl hodiny zdarma

Návštěvníci nemocnice mají půl hodiny parkování zdarma, za každých dalších 30 minut platí 40 korun. Zaměstnance stojí roční parkovací místo 3 600 korun. Celková kapacita parkovacích míst v nemocnici se zvýší z 1 200 na 1 650.

Dnes řada pacientů nechává auta v přilehlých ulicích, protože nenajdou místo v areálu špitálu. To se má nyní změnit.

„Během čtyř týdnů budeme sledovat, jak se parkovací dům plní. Pak to vyhodnotíme. Ukáže se také, kolik míst by mohlo být určeno pro pacienty,“ dodal Havrlant.

Nové sály i onkocentrum. Fakultní nemocnice chystá projekty za pět miliard

Současně s parkovacím domem otevřela nemocnice Centrum preventivní medicíny. Nové pracoviště se zaměřuje na oblast kardiovaskulární, onkologickou, zdravý životní styl a dlouhověkost.

„Program Zdravá dlouhověkost je určený seniorům nad 65 let, kteří chtějí zůstat co nejdéle vitální a soběstační,“ přiblížil lékař z oddělení pracovního a preventivního lékařství Filip Ječmínek.

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„Ke vstupním vyšetřením těchto pacientů patří také metabolický screening, měření hustoty kostí, posouzení svalové síly. Následuje nastavení nutričního plánu,“ popsal Ječmínek.

Nové centrum pomůže prodloužit život

Důvodem zřízení centra prevence nebyla jen snaha vyjít vstříc části populace, která se chce dožít co nejvyššího věku, ale také nabídnout alternativní přístup k důležitým vyšetřením.

„Řada závažných onemocnění nemá výrazné projevy a mnohdy je odhalena pozdě,“ zdůraznil ředitel Havrlant.

Centrum nabídne vyšetření nejmodernějšími přístroji a metodami. Na základě výsledků pracovníci kliniky doporučí pacienty na další testy, navrhnou jim vhodnou dietu či pohybové aktivity a budou sledovat jejich pokroky. Lidé se na vyšetření budou objednávat online.

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